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Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС
Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС - РИА Новости, 22.06.2023
Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что отдавший приказ добить Каховскую ГЭС не уйдет от наказания. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:34
2023-06-22T00:34
2023-06-22T00:34
россия
херсонская область
владимир сальдо
дмитрий песков
владимир путин
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что отдавший приказ добить Каховскую ГЭС не уйдет от наказания. "Рука человека и его голова, который отдал приказ добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячу лет вперед, за это придется ответить", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".По его мнению, киевских властей сознательно толкнули на разрушение ГЭС. В то же время Сальдо подчеркнул, что ликвидация последствий наводнения проходит слаженно и эффективно. На левом берегу области начаты работы по очистке и санитарной обработке освободившейся от воды территории. Сальдо также отметил, что жители, пострадавшие от наводнения, получают финансовые выплаты от государства, продовольственную гуманитарную помощь и питьевую воду. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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россия, херсонская область , владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин, разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Разрушение Каховской ГЭС
Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС
Сальдо пообещал, что отдавший приказ добить Каховскую ГЭС не уйдет от наказания
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что отдавший приказ добить Каховскую ГЭС не уйдет от наказания.
«
"Рука человека и его голова, который отдал приказ добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячу лет вперед, за это придется ответить", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".
По его мнению, киевских властей сознательно толкнули на разрушение ГЭС.
В то же время Сальдо подчеркнул, что ликвидация последствий наводнения проходит слаженно и эффективно. На левом берегу области начаты работы по очистке и санитарной обработке освободившейся от воды территории.
Сальдо также отметил, что жители, пострадавшие от наводнения, получают финансовые выплаты от государства, продовольственную гуманитарную помощь и питьевую воду.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Президент России Владимир Путин
назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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