Рейтинг@Mail.ru
Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/nakazanie-1879692147.html
Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС
Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС - РИА Новости, 22.06.2023
Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что отдавший приказ добить Каховскую ГЭС не уйдет от наказания. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:34
2023-06-22T00:34
россия
херсонская область
владимир сальдо
дмитрий песков
владимир путин
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что отдавший приказ добить Каховскую ГЭС не уйдет от наказания. &quot;Рука человека и его голова, который отдал приказ добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячу лет вперед, за это придется ответить&quot;, - сказал Сальдо в эфире радиостанции &quot;Таврия&quot;.По его мнению, киевских властей сознательно толкнули на разрушение ГЭС. В то же время Сальдо подчеркнул, что ликвидация последствий наводнения проходит слаженно и эффективно. На левом берегу области начаты работы по очистке и санитарной обработке освободившейся от воды территории. Сальдо также отметил, что жители, пострадавшие от наводнения, получают финансовые выплаты от государства, продовольственную гуманитарную помощь и питьевую воду. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
https://ria.ru/20230622/mosty-1879691885.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223ae8c8c636edd353dfa5a3d7324696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин, разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Разрушение Каховской ГЭС
Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС

Сальдо пообещал, что отдавший приказ добить Каховскую ГЭС не уйдет от наказания

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что отдавший приказ добить Каховскую ГЭС не уйдет от наказания.
«

"Рука человека и его голова, который отдал приказ добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячу лет вперед, за это придется ответить", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".

По его мнению, киевских властей сознательно толкнули на разрушение ГЭС.
В то же время Сальдо подчеркнул, что ликвидация последствий наводнения проходит слаженно и эффективно. На левом берегу области начаты работы по очистке и санитарной обработке освободившейся от воды территории.
Сальдо также отметил, что жители, пострадавшие от наводнения, получают финансовые выплаты от государства, продовольственную гуманитарную помощь и питьевую воду.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Мосты в Херсонской области возьмут под круглосуточную охрану
00:30
 
РоссияХерсонская областьВладимир СальдоДмитрий ПесковВладимир ПутинРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала