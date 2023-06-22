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Заседание суда над пятью наемниками, воевавшими за ВСУ, перенесли на август - РИА Новости, 22.06.2023
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15:32 22.06.2023 (обновлено: 15:38 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/naemniki-1879817412.html
Заседание суда над пятью наемниками, воевавшими за ВСУ, перенесли на август
Заседание суда над пятью наемниками, воевавшими за ВСУ, перенесли на август - РИА Новости, 22.06.2023
Заседание суда над пятью наемниками, воевавшими за ВСУ, перенесли на август
Гособвинитель в Южном окружном военном суде сообщил, что пока не получил ответ о местонахождении иностранных наемников из Донбасса, над которыми начался... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:32
2023-06-22T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
ростов-на-дону
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россия
украина
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Гособвинитель в Южном окружном военном суде сообщил, что пока не получил ответ о местонахождении иностранных наемников из Донбасса, над которыми начался процесс, сообщил журналистам представитель суда. Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце апреля. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых. "Сегодня прокурор сообщил, что ответ не пришел о месте нахождения подсудимых. Заседание отложили до 14.00 мск 10 августа", - сказал представитель суда. Как сообщалось ранее, в августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде ДНР все пятеро иностранных граждан заявляли, что не согласны с обвинением и не признали свою вину. В ходе первого заседания по делу в Ростове-на-Дону судья сообщил, что "из ГСИН Министерства юстиции ДНР поступили сообщения, из которых усматривается, что указанные лица в соответствии с постановлением государственного комитета обороны ДНР от 20 сентября 2022 года "О некоторых вопросах передачи пленных" переданы уполномоченным лицам".
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1856963288.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Заседание суда над пятью наемниками, воевавшими за ВСУ, перенесли на август

Гособвинитель не получил ответа, где наемники, которых заочно судят в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Гособвинитель в Южном окружном военном суде сообщил, что пока не получил ответ о местонахождении иностранных наемников из Донбасса, над которыми начался процесс, сообщил журналистам представитель суда.
Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце апреля. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых.
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"Сегодня прокурор сообщил, что ответ не пришел о месте нахождения подсудимых. Заседание отложили до 14.00 мск 10 августа", - сказал представитель суда.
Как сообщалось ранее, в августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде ДНР все пятеро иностранных граждан заявляли, что не согласны с обвинением и не признали свою вину.
В ходе первого заседания по делу в Ростове-на-Дону судья сообщил, что "из ГСИН Министерства юстиции ДНР поступили сообщения, из которых усматривается, что указанные лица в соответствии с постановлением государственного комитета обороны ДНР от 20 сентября 2022 года "О некоторых вопросах передачи пленных" переданы уполномоченным лицам".
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