Заседание суда над пятью наемниками, воевавшими за ВСУ, перенесли на август
Гособвинитель не получил ответа, где наемники, которых заочно судят в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Гособвинитель в Южном окружном военном суде сообщил, что пока не получил ответ о местонахождении иностранных наемников из Донбасса, над которыми начался процесс, сообщил журналистам представитель суда.
Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце апреля. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых.
"Сегодня прокурор сообщил, что ответ не пришел о месте нахождения подсудимых. Заседание отложили до 14.00 мск 10 августа", - сказал представитель суда.
Как сообщалось ранее, в августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде ДНР все пятеро иностранных граждан заявляли, что не согласны с обвинением и не признали свою вину.
В ходе первого заседания по делу в Ростове-на-Дону судья сообщил, что "из ГСИН Министерства юстиции ДНР поступили сообщения, из которых усматривается, что указанные лица в соответствии с постановлением государственного комитета обороны ДНР от 20 сентября 2022 года "О некоторых вопросах передачи пленных" переданы уполномоченным лицам".