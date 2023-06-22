https://ria.ru/20230622/naemniki-1879817412.html

Заседание суда над пятью наемниками, воевавшими за ВСУ, перенесли на август

Заседание суда над пятью наемниками, воевавшими за ВСУ, перенесли на август - РИА Новости, 22.06.2023

Заседание суда над пятью наемниками, воевавшими за ВСУ, перенесли на август

Гособвинитель в Южном окружном военном суде сообщил, что пока не получил ответ о местонахождении иностранных наемников из Донбасса, над которыми начался... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:32

2023-06-22T15:32

2023-06-22T15:38

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Гособвинитель в Южном окружном военном суде сообщил, что пока не получил ответ о местонахождении иностранных наемников из Донбасса, над которыми начался процесс, сообщил журналистам представитель суда. Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце апреля. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых. "Сегодня прокурор сообщил, что ответ не пришел о месте нахождения подсудимых. Заседание отложили до 14.00 мск 10 августа", - сказал представитель суда. Как сообщалось ранее, в августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде ДНР все пятеро иностранных граждан заявляли, что не согласны с обвинением и не признали свою вину. В ходе первого заседания по делу в Ростове-на-Дону судья сообщил, что "из ГСИН Министерства юстиции ДНР поступили сообщения, из которых усматривается, что указанные лица в соответствии с постановлением государственного комитета обороны ДНР от 20 сентября 2022 года "О некоторых вопросах передачи пленных" переданы уполномоченным лицам".

https://ria.ru/20230310/artemovsk-1856963288.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, ростовская область, ростов-на-дону, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр