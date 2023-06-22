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В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси - РИА Новости, 22.06.2023
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12:50 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/kontakty-1879779782.html
В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси
В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси - РИА Новости, 22.06.2023
В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси
В ближайшее время будут контакты генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, стороны заинтересованны... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:50
2023-06-22T12:50
россия
рафаэль гросси
дмитрий песков
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ближайшее время будут контакты генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, стороны заинтересованны их продолжать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Запланировали в самое ближайшее время контакты Гросси и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается. Заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересовано", - сказал Песков. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Гросси посетит Россию в пятницу.
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россия, рафаэль гросси, дмитрий песков, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси

Песков заявил, что в ближайшее время ожидаются контакты Лихачева и Гросси

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ближайшее время будут контакты генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, стороны заинтересованны их продолжать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Запланировали в самое ближайшее время контакты Гросси и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается. Заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересовано", - сказал Песков.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Гросси посетит Россию в пятницу.
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РоссияРафаэль ГроссиДмитрий ПесковАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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