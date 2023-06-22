https://ria.ru/20230622/kontakty-1879779782.html
В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси
В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси - РИА Новости, 22.06.2023
В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси
В ближайшее время будут контакты генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, стороны заинтересованны... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:50
2023-06-22T12:50
2023-06-22T12:50
россия
рафаэль гросси
дмитрий песков
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ближайшее время будут контакты генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, стороны заинтересованны их продолжать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Запланировали в самое ближайшее время контакты Гросси и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается. Заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересовано", - сказал Песков. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Гросси посетит Россию в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рафаэль гросси, дмитрий песков, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси
Песков заявил, что в ближайшее время ожидаются контакты Лихачева и Гросси