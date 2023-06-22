https://ria.ru/20230622/kontakty-1879779782.html

В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси

В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси - РИА Новости, 22.06.2023

В Кремле анонсировали контакты Лихачева и Гросси

В ближайшее время будут контакты генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, стороны заинтересованны... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:50

2023-06-22T12:50

2023-06-22T12:50

россия

рафаэль гросси

дмитрий песков

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861593125_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_c6ee7c41fa1581416f551319aeb15e44.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ближайшее время будут контакты генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, стороны заинтересованны их продолжать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Запланировали в самое ближайшее время контакты Гросси и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается. Заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересовано", - сказал Песков. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Гросси посетит Россию в пятницу.

https://ria.ru/20230619/zaes-1879208200.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рафаэль гросси, дмитрий песков, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"