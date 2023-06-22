Память о геноциде: в Бресте представили новое издание Союзного государства
Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню. Архивное фото
БРЕСТ, 22 июн — РИА Новости. О фактах геноцида российского и белорусского народов в День памяти и скорби напомнили представители генеральной прокуратуры и следственных комитетов двух стран – в рамках презентации книги о военных преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны.
Обложка книги о геноциде во время ВОВ "Срока давности не имеют"
Обложка книги о геноциде во время ВОВ "Срока давности не имеют"
Встреча прошла в стенах мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Основой нового издания из серии "Библиотека Союзного государства", вышедшего под названием "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", стали материалы уголовного дела о геноциде народов СССР.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступивший на презентации, напомнил о страшных потерях блокадного Ленинграда и областей центральной России.
"Мы установили достоверно, что блокада Ленинграда – это был замысел, который сформировался еще до начала Великой Отечественной войны. Я процитирую решение, которое вынес суд по итогам следственной работы... Признать блокаду Ленинграда оккупационными войсками Германии и их пособниками – вооруженными подразделениями, сформированными на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельными добровольцами из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов, в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, военными преступлениями против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - сказал Бастрыкин.
"И эти страны сегодня накладывают на нас санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине", - добавил он.
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин особо отметил, что, несмотря на колоссальную работу по подготовке материалов для книги, она не смогла вместить в себя весь массив свидетельств о нацистских преступлениях.
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"Однако я рассчитываю, что даже приведенных составителями фактов будет достаточно, чтобы читатель смог представить себе весь масштаб причиненного оккупантами горя, страданий, разрушений и смертей", - подчеркнул Нарышкин.
Как подчеркнул, в свою очередь, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед, фактически Белоруссия была превращена нацистами в конвейер смерти.
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"В годы войны оккупантами на ее территории разрушено более 200 городов, в том числе такие крупные, как Минск, Гомель, Витебск, Полоцк, Орша, Борисов, Слуцк и другие. Уничтожено частично или полностью свыше 11,7 тысячи наших деревень и поселков. Сведения о более, чем 2,5 тысячи из них установлены именно благодаря кропотливой работе прокуроров, следователей, экспертов", - привел данные Швед.
Он добавил, что в годы нацистской оккупации на территории Белоруссии было убито не менее трех миллионов мирных граждан и советских военнопленных.
"В белорусской земле покоятся останки миллионов людей, погибших не только на полях сражений, но и хладнокровно убитых в ходе геноцида мирного населения", - подчеркнул Швед.
По мнению еще одного участника встречи – академика РАН, научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, книга производит очень большое впечатление.
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"Тексты и рассказы соединяются здесь с большим количеством архивных и свежих документов, где войне дается оценка, где обозначен признанный факт геноцида советского народа. Это очень важно. Книга производит очень большое не только научное, но и эмоциональное впечатление. А для молодого поколения – это возможность прикоснуться к теме войны и понять, что это величайшая трагедия ХХ столетия, которая никогда не может быть ни прощена, ни забыта. Поэтому так важны дискуссии, которые касаются памяти о войне, а вместе с тем и современности. Особенно это касается тех атак, которые идут сейчас против нашей страны", - заметил Чубарьян.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступивший модератором встречи в стенах Брестской крепости, выразил уверенность, что дискуссия по случаю выхода книги позволит белорусам и россиянам понять, как важно сегодня взаимодействие двух народов, и что "нужно делать сегодня совместно, чтобы противостоять такому беспрецедентному масштабному давлению Запада по всем направлениям".