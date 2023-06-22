https://ria.ru/20230622/genotsid-1879879453.html

Память о геноциде: в Бресте представили новое издание Союзного государства

Память о геноциде: в Бресте представили новое издание Союзного государства - РИА Новости, 22.06.2023

Память о геноциде: в Бресте представили новое издание Союзного государства

О фактах геноцида российского и белорусского народов в День памяти и скорби напомнили представители генеральной прокуратуры и следственных комитетов двух стран... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:49

2023-06-22T20:49

2023-06-22T20:57

союзное государство

россия

белоруссия

российская академия наук

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764940298_0:253:2448:1631_1920x0_80_0_0_50aa86fe8f64beea68a42434e8072900.jpg

БРЕСТ, 22 июн — РИА Новости. О фактах геноцида российского и белорусского народов в День памяти и скорби напомнили представители генеральной прокуратуры и следственных комитетов двух стран – в рамках презентации книги о военных преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны.Встреча прошла в стенах мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Основой нового издания из серии "Библиотека Союзного государства", вышедшего под названием "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", стали материалы уголовного дела о геноциде народов СССР.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступивший на презентации, напомнил о страшных потерях блокадного Ленинграда и областей центральной России."Мы установили достоверно, что блокада Ленинграда – это был замысел, который сформировался еще до начала Великой Отечественной войны. Я процитирую решение, которое вынес суд по итогам следственной работы... Признать блокаду Ленинграда оккупационными войсками Германии и их пособниками – вооруженными подразделениями, сформированными на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельными добровольцами из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов, в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, военными преступлениями против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - сказал Бастрыкин."И эти страны сегодня накладывают на нас санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине", - добавил он.Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин особо отметил, что, несмотря на колоссальную работу по подготовке материалов для книги, она не смогла вместить в себя весь массив свидетельств о нацистских преступлениях."Однако я рассчитываю, что даже приведенных составителями фактов будет достаточно, чтобы читатель смог представить себе весь масштаб причиненного оккупантами горя, страданий, разрушений и смертей", - подчеркнул Нарышкин.Как подчеркнул, в свою очередь, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед, фактически Белоруссия была превращена нацистами в конвейер смерти."В годы войны оккупантами на ее территории разрушено более 200 городов, в том числе такие крупные, как Минск, Гомель, Витебск, Полоцк, Орша, Борисов, Слуцк и другие. Уничтожено частично или полностью свыше 11,7 тысячи наших деревень и поселков. Сведения о более, чем 2,5 тысячи из них установлены именно благодаря кропотливой работе прокуроров, следователей, экспертов", - привел данные Швед.Он добавил, что в годы нацистской оккупации на территории Белоруссии было убито не менее трех миллионов мирных граждан и советских военнопленных."В белорусской земле покоятся останки миллионов людей, погибших не только на полях сражений, но и хладнокровно убитых в ходе геноцида мирного населения", - подчеркнул Швед.По мнению еще одного участника встречи – академика РАН, научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, книга производит очень большое впечатление."Тексты и рассказы соединяются здесь с большим количеством архивных и свежих документов, где войне дается оценка, где обозначен признанный факт геноцида советского народа. Это очень важно. Книга производит очень большое не только научное, но и эмоциональное впечатление. А для молодого поколения – это возможность прикоснуться к теме войны и понять, что это величайшая трагедия ХХ столетия, которая никогда не может быть ни прощена, ни забыта. Поэтому так важны дискуссии, которые касаются памяти о войне, а вместе с тем и современности. Особенно это касается тех атак, которые идут сейчас против нашей страны", - заметил Чубарьян.Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступивший модератором встречи в стенах Брестской крепости, выразил уверенность, что дискуссия по случаю выхода книги позволит белорусам и россиянам понять, как важно сегодня взаимодействие двух народов, и что "нужно делать сегодня совместно, чтобы противостоять такому беспрецедентному масштабному давлению Запада по всем направлениям".

https://ria.ru/20230513/kniga-1871554028.html

https://ria.ru/20230616/kniga-1878678793.html

https://ria.ru/20221209/knigi-1837491753.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, российская академия наук, великая отечественная война (1941-1945)