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Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов на Смоленщине - РИА Новости, 22.06.2023
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16:23 22.06.2023 (обновлено: 16:38 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/genotsid-1879828910.html
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов на Смоленщине
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов на Смоленщине - РИА Новости, 22.06.2023
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов на Смоленщине
Прокуратура направила в суд заявление с требованием признать геноцидом народов СССР действия нацистов в Смоленской области во время войны, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:23
2023-06-22T16:38
смоленская область
россия
общество
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокуратура направила в суд заявление с требованием признать геноцидом народов СССР действия нацистов в Смоленской области во время войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова сегодня, в День памяти и скорби, в 82-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны, прокуратура Смоленской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с июля 1941 по сентябрь 1943 года территории Смоленщины", - говорится в сообщении. Заявление подано в Смоленский областной суд.По информации ведомства, оккупация региона сопровождалась уничтожением населенных пунктов, грабежами населения, использованием жителей в качестве тягловой силы на сельхозработах и живого щита при столкновениях с Красной армией и партизанами. Карательные батальоны массово уничтожали советских граждан и военнопленных, пытали и истязали их, проводили смертные казни, расстрелы, сожжения. Там же зверствовали пособники захватчиков, предатели Родины, выходцы из Украины, действовавшие в отношении мирного населения с особой жестокостью. На стороне оккупантов выступали также австрийцы, мобилизованные поляки, чехи и французы."Только в административном центре области – Смоленске и его окрестностях – расстреляно и замучено свыше 135 тысяч мирных граждан и военнопленных. Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 510 тысяч человек, из них 90 тысяч мирного населения, 300 тысяч военнопленных. Также 120 тысяч граждан насильственно были угнаны с территории области с целью последующего привлечения к принудительному труду", - уточняется в релизе.В Генпрокуратуре пояснили, что на Смоленщине применялась тактика выжженной земли, когда населенные пункты полностью уничтожались вместе с людьми. Было разрушено и сожжено почти 100 тысяч жилых домов. Размер материального ущерба на сегодняшний день оценивается более чем в 17 триллионов рублей.Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны. В мае соответствующие заявления были направлены в Волгоградский и Московский областные суды.
https://ria.ru/20230622/istreblenie-1879700543.html
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смоленская область
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смоленская область, россия, общество, ссср, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности
Смоленская область, Россия, Общество, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Без срока давности
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов на Смоленщине

Прокуратура потребовала от суда признать геноцидом деяния нацистов в Смоленской области

© РИА Новости / Георгий Петрусов | Перейти в медиабанкРуины города Вязьмы после боев за освобождение от немецко-фашистских захватчиков
Руины города Вязьмы после боев за освобождение от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Георгий Петрусов
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Руины города Вязьмы после боев за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокуратура направила в суд заявление с требованием признать геноцидом народов СССР действия нацистов в Смоленской области во время войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова сегодня, в День памяти и скорби, в 82-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны, прокуратура Смоленской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с июля 1941 по сентябрь 1943 года территории Смоленщины", - говорится в сообщении. Заявление подано в Смоленский областной суд.
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По информации ведомства, оккупация региона сопровождалась уничтожением населенных пунктов, грабежами населения, использованием жителей в качестве тягловой силы на сельхозработах и живого щита при столкновениях с Красной армией и партизанами. Карательные батальоны массово уничтожали советских граждан и военнопленных, пытали и истязали их, проводили смертные казни, расстрелы, сожжения. Там же зверствовали пособники захватчиков, предатели Родины, выходцы из Украины, действовавшие в отношении мирного населения с особой жестокостью. На стороне оккупантов выступали также австрийцы, мобилизованные поляки, чехи и французы.
"Только в административном центре области – Смоленске и его окрестностях – расстреляно и замучено свыше 135 тысяч мирных граждан и военнопленных. Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 510 тысяч человек, из них 90 тысяч мирного населения, 300 тысяч военнопленных. Также 120 тысяч граждан насильственно были угнаны с территории области с целью последующего привлечения к принудительному труду", - уточняется в релизе.
В Генпрокуратуре пояснили, что на Смоленщине применялась тактика выжженной земли, когда населенные пункты полностью уничтожались вместе с людьми. Было разрушено и сожжено почти 100 тысяч жилых домов. Размер материального ущерба на сегодняшний день оценивается более чем в 17 триллионов рублей.
Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны. В мае соответствующие заявления были направлены в Волгоградский и Московский областные суды.
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