https://ria.ru/20230622/genotsid-1879828910.html

Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов на Смоленщине

Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов на Смоленщине - РИА Новости, 22.06.2023

Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов на Смоленщине

Прокуратура направила в суд заявление с требованием признать геноцидом народов СССР действия нацистов в Смоленской области во время войны, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:23

2023-06-22T16:23

2023-06-22T16:38

смоленская область

россия

общество

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571781716_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_6c7014f87d0abd8341c3cb1860e9c820.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокуратура направила в суд заявление с требованием признать геноцидом народов СССР действия нацистов в Смоленской области во время войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова сегодня, в День памяти и скорби, в 82-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны, прокуратура Смоленской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с июля 1941 по сентябрь 1943 года территории Смоленщины", - говорится в сообщении. Заявление подано в Смоленский областной суд.По информации ведомства, оккупация региона сопровождалась уничтожением населенных пунктов, грабежами населения, использованием жителей в качестве тягловой силы на сельхозработах и живого щита при столкновениях с Красной армией и партизанами. Карательные батальоны массово уничтожали советских граждан и военнопленных, пытали и истязали их, проводили смертные казни, расстрелы, сожжения. Там же зверствовали пособники захватчиков, предатели Родины, выходцы из Украины, действовавшие в отношении мирного населения с особой жестокостью. На стороне оккупантов выступали также австрийцы, мобилизованные поляки, чехи и французы."Только в административном центре области – Смоленске и его окрестностях – расстреляно и замучено свыше 135 тысяч мирных граждан и военнопленных. Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 510 тысяч человек, из них 90 тысяч мирного населения, 300 тысяч военнопленных. Также 120 тысяч граждан насильственно были угнаны с территории области с целью последующего привлечения к принудительному труду", - уточняется в релизе.В Генпрокуратуре пояснили, что на Смоленщине применялась тактика выжженной земли, когда населенные пункты полностью уничтожались вместе с людьми. Было разрушено и сожжено почти 100 тысяч жилых домов. Размер материального ущерба на сегодняшний день оценивается более чем в 17 триллионов рублей.Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны. В мае соответствующие заявления были направлены в Волгоградский и Московский областные суды.

https://ria.ru/20230622/istreblenie-1879700543.html

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1869952721.html

смоленская область

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

смоленская область, россия, общество, ссср, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности