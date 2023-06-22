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Форум будущих технологий пройдет 9–14 июля в Москве

Форум будущих технологий пройдет 9–14 июля в Москве - РИА Новости, 22.06.2023

Форум будущих технологий пройдет 9–14 июля в Москве

Форум будущих технологий – главное мероприятие в сфере передовых технологий, впервые пройдет в России 9–14 июля 2023 года. Президент Российской Федерации... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:56

2023-06-22T19:56

2023-06-22T19:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 22 июн - Фонд Росконгресс. Форум будущих технологий – главное мероприятие в сфере передовых технологий, впервые пройдет в России 9–14 июля 2023 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, анонсировал запуск Форума, который с 2023 года будет проводиться ежегодно и станет площадкой для обсуждения передовых направлений технологического развития страны.В этом году мероприятие будет посвящено квантовым вычислениям и технологиям передачи данных и пройдет под названием Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Он будет отвечать главным запросам сегодняшнего дня – как в наступающей квантовой эпохе сохранять технологический суверенитет страны и создавать прорывные технологии в отраслях, стратегически важных для развития и сохранения преимуществ России на мировой арене.Основу деловой программы составят тематические блоки по развитию и применению квантовых технологий и технологий передачи данных в ключевых отраслях: ИТ, наука, промышленность, медицина, цифровая экономика. Отдельные дискуссии будут посвящены подготовке кадров, государственному регулированию и инструментам поддержки науки.Открытые дни Форума – 13 и 14 июля, когда состоятся панельная дискуссия и публичные доклады, а спикерами станут российские и зарубежные ученые, исследователи, разработчики – те, с чьими именами уже связывают вторую квантовую революцию."Россия – один из ключевых центров развития квантовых технологий, которые открывают новые горизонты в науке и технике. Мы обеспечили необходимые условия для привлечения ученых с мировым именем к проекту по созданию квантового компьютера. Уже сегодня квантовые сети связи объединяют крупнейшие мегаполисы страны в единую защищённую сеть и эта работа будет продолжена. На Форуме будущих технологий мы обсудим с участниками перспективные направления развития квантовых технологий и важнейшие аспекты их практического применения", – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Организационного комитета Форума Дмитрий Чернышенко.Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук (РАН), Российского квантового центра (РКЦ). Соорганизаторы: Государственная корпорация "Росатом" и ОАО "РЖД".Дорожная карта "Квантовые вычисления" – одна из дорожных карт федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Важной задачей дорожной карты является достижение технологического лидерства: Россия должна войти в число ведущих стран в области квантовых вычислений.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы