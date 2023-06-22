https://ria.ru/20230622/belgorod-1879821913.html
Белгородские семьи могут направить маткапитал на покупку газового котла
Белгородские семьи могут направить маткапитал на покупку газового котла - РИА Новости, 22.06.2023
Белгородские семьи могут направить маткапитал на покупку газового котла
Семьи из Белгородской области могут направить региональный материнский капитал на покупку или установку газового и электрооборудования, соответствующие поправки РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:53
2023-06-22T15:53
2023-06-22T15:53
белгородская область
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 22 июня - РИА Новости. Семьи из Белгородской области могут направить региональный материнский капитал на покупку или установку газового и электрооборудования, соответствующие поправки в закон вступили в силу, сообщил спикер облдумы Юрий Клепиков. На 32-м заседании облдумы депутаты внесли изменения в статью 85 Социального кодекса. Они расширили список направлений, на которые можно потратить средства регионального маткапитала. Председатель Думы напомнил, что размер выплаты, которую получают женщины при рождении третьего и последующих детей, составляет 86 670 рублей. "Эта мера поддержки действует у нас в области с 2012 года. Средства можно было направить на улучшение жилищных условий, проведение капремонта жилья и погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам на приобретение жилья. Теперь мы конкретизировали перечень и расширили его. В частности, добавили пункт о приобретении или установке газовых плиты, котла, водонагревателя, отопительного оборудования и электрооборудования", – отметил Юрий Клепиков. В 2023 году в бюджете Белгородской области предусмотрено 140 миллионов рублей на выплату регионального маткапитала. Это поможет улучшить жилищные условия почти 1,6 тысячи многодетным семьям. В прошлом году финансирование составило 90,3 миллиона рублей, и поддержкой воспользовались 1270 семей. Региональный закон "О внесении изменения в статью 85 Социального кодекса Белгородской области" уже вступил в силу. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
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белгородская область
Белгородская область, Белгородская область
Белгородские семьи могут направить маткапитал на покупку газового котла
Белгородские семьи могут направить региональный маткапитал на покупку газового котла
БЕЛГОРОД, 22 июня - РИА Новости. Семьи из Белгородской области могут направить региональный материнский капитал на покупку или установку газового и электрооборудования, соответствующие поправки в закон вступили в силу, сообщил спикер облдумы Юрий Клепиков.
На 32-м заседании облдумы депутаты внесли изменения в статью 85 Социального кодекса. Они расширили список направлений, на которые можно потратить средства регионального маткапитала. Председатель Думы напомнил, что размер выплаты, которую получают женщины при рождении третьего и последующих детей, составляет 86 670 рублей.
"Эта мера поддержки действует у нас в области с 2012 года. Средства можно было направить на улучшение жилищных условий, проведение капремонта жилья и погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам на приобретение жилья. Теперь мы конкретизировали перечень и расширили его. В частности, добавили пункт о приобретении или установке газовых плиты, котла, водонагревателя, отопительного оборудования и электрооборудования", – отметил Юрий Клепиков.
В 2023 году в бюджете Белгородской области предусмотрено 140 миллионов рублей на выплату регионального маткапитала. Это поможет улучшить жилищные условия почти 1,6 тысячи многодетным семьям. В прошлом году финансирование составило 90,3 миллиона рублей, и поддержкой воспользовались 1270 семей.
Региональный закон "О внесении изменения в статью 85 Социального кодекса Белгородской области" уже вступил в силу. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
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