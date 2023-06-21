https://ria.ru/20230621/yakutiya-1879485469.html

В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении

В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении - РИА Новости, 21.06.2023

В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении

Два человека, по уточненным данным, травмированы и один погиб при разгерметизации емкости с выбросом огня на угольном месторождении в Якутии, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:15

2023-06-21T09:15

2023-06-21T10:09

происшествия

россия

нерюнгринский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Два человека, по уточненным данным, травмированы и один погиб при разгерметизации емкости с выбросом огня на угольном месторождении в Якутии, сообщает региональное СУСК РФ в своем телеграм-канале. Ранее в МЧС сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем при разгерметизации емкости с интенсивной ударной волной на резервуаре с водой при проведении сварочных работ на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе. Прокуратура также уточнила, что произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования."Предварительно установлено, что 21 июня при проведении сварочных работ на резервуаре противопожарной станции произошла разгерметизация емкости с выбросом огня. В результате происшествия 40-летний электрогазосварщик получил смертельные травмы, двое слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования 46 и 26 лет получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

https://ria.ru/20230222/gaz-1853700552.html

https://ria.ru/20230511/nauka-1868082988.html

россия

нерюнгринский район

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Дарья Буймова

происшествия, россия, нерюнгринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)