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В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении - РИА Новости, 21.06.2023
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09:15 21.06.2023 (обновлено: 10:09 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/yakutiya-1879485469.html
В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении
В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении - РИА Новости, 21.06.2023
В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении
Два человека, по уточненным данным, травмированы и один погиб при разгерметизации емкости с выбросом огня на угольном месторождении в Якутии, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:15
2023-06-21T10:09
происшествия
россия
нерюнгринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Два человека, по уточненным данным, травмированы и один погиб при разгерметизации емкости с выбросом огня на угольном месторождении в Якутии, сообщает региональное СУСК РФ в своем телеграм-канале. Ранее в МЧС сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем при разгерметизации емкости с интенсивной ударной волной на резервуаре с водой при проведении сварочных работ на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе. Прокуратура также уточнила, что произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования."Предварительно установлено, что 21 июня при проведении сварочных работ на резервуаре противопожарной станции произошла разгерметизация емкости с выбросом огня. В результате происшествия 40-летний электрогазосварщик получил смертельные травмы, двое слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования 46 и 26 лет получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
https://ria.ru/20230222/gaz-1853700552.html
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россия
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происшествия, россия, нерюнгринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нерюнгринский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении

Число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении в Якутии выросло до двух человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Два человека, по уточненным данным, травмированы и один погиб при разгерметизации емкости с выбросом огня на угольном месторождении в Якутии, сообщает региональное СУСК РФ в своем телеграм-канале.
Ранее в МЧС сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем при разгерметизации емкости с интенсивной ударной волной на резервуаре с водой при проведении сварочных работ на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе. Прокуратура также уточнила, что произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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"Предварительно установлено, что 21 июня при проведении сварочных работ на резервуаре противопожарной станции произошла разгерметизация емкости с выбросом огня. В результате происшествия 40-летний электрогазосварщик получил смертельные травмы, двое слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования 46 и 26 лет получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
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ПроисшествияРоссияНерюнгринский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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