https://ria.ru/20230621/yakutiya-1879482414.html

В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек

В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек - РИА Новости, 21.06.2023

В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек

Один человек погиб, один пострадал из-за ударной волны при разгерметизации емкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T08:42

2023-06-21T08:42

2023-06-21T09:10

происшествия

россия

нерюнгринский район

нерюнгри

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал из-за ударной волны при разгерметизации емкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, сообщает региональный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале. "Поступила информация о происшествии на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе. Установлено, что при проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшему оказана помощь. Решается вопрос его доставки в Нерюнгри санрейсом. На месте работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горно-спасательной части МЧС России.Как сообщает прокуратура Якутии, на резервуаре противопожарной станции обогатительной фабрики №5 "произошел хлопок", один человек погиб. Прокуратура Нерюнгри даст оценку обеспечению соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

https://ria.ru/20230601/shakhta-1875455884.html

https://ria.ru/20230511/nauka-1868082988.html

россия

нерюнгринский район

нерюнгри

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нерюнгринский район, нерюнгри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)