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В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек - РИА Новости, 21.06.2023
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08:42 21.06.2023 (обновлено: 09:10 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/yakutiya-1879482414.html
В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек
В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек - РИА Новости, 21.06.2023
В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек
Один человек погиб, один пострадал из-за ударной волны при разгерметизации емкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:42
2023-06-21T09:10
происшествия
россия
нерюнгринский район
нерюнгри
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал из-за ударной волны при разгерметизации емкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, сообщает региональный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале. "Поступила информация о происшествии на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе. Установлено, что при проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшему оказана помощь. Решается вопрос его доставки в Нерюнгри санрейсом. На месте работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горно-спасательной части МЧС России.Как сообщает прокуратура Якутии, на резервуаре противопожарной станции обогатительной фабрики №5 "произошел хлопок", один человек погиб. Прокуратура Нерюнгри даст оценку обеспечению соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
https://ria.ru/20230601/shakhta-1875455884.html
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россия
нерюнгринский район
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происшествия, россия, нерюнгринский район, нерюнгри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нерюнгринский район, Нерюнгри, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек

При ЧП на угольном месторождении в Якутии погиб человек, еще один пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал из-за ударной волны при разгерметизации емкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, сообщает региональный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале.
"Поступила информация о происшествии на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе. Установлено, что при проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пострадавшему оказана помощь. Решается вопрос его доставки в Нерюнгри санрейсом.
На месте работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горно-спасательной части МЧС России.
Как сообщает прокуратура Якутии, на резервуаре противопожарной станции обогатительной фабрики №5 "произошел хлопок", один человек погиб. Прокуратура Нерюнгри даст оценку обеспечению соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
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ПроисшествияРоссияНерюнгринский районНерюнгриМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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