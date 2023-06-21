https://ria.ru/20230621/yakutiya-1879482414.html
В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек
В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек - РИА Новости, 21.06.2023
В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек
Один человек погиб, один пострадал из-за ударной волны при разгерметизации емкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:42
2023-06-21T08:42
2023-06-21T09:10
происшествия
россия
нерюнгринский район
нерюнгри
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал из-за ударной волны при разгерметизации емкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, сообщает региональный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале. "Поступила информация о происшествии на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе. Установлено, что при проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшему оказана помощь. Решается вопрос его доставки в Нерюнгри санрейсом. На месте работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горно-спасательной части МЧС России.Как сообщает прокуратура Якутии, на резервуаре противопожарной станции обогатительной фабрики №5 "произошел хлопок", один человек погиб. Прокуратура Нерюнгри даст оценку обеспечению соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
https://ria.ru/20230601/shakhta-1875455884.html
https://ria.ru/20230511/nauka-1868082988.html
россия
нерюнгринский район
нерюнгри
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нерюнгринский район, нерюнгри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нерюнгринский район, Нерюнгри, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии при ЧП на угольном месторождении погиб человек
При ЧП на угольном месторождении в Якутии погиб человек, еще один пострадал