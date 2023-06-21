Рейтинг@Mail.ru
Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/vzaimodeystvie-1879631110.html
Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством
Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством - РИА Новости, 21.06.2023
Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством
Руководство Совета Федерации 4 июля планирует обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вопросы взаимодействия верхней палаты парламента и... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:33
2023-06-21T17:33
михаил мишустин
политика
совет федерации рф
россия
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Руководство Совета Федерации 4 июля планирует обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вопросы взаимодействия верхней палаты парламента и кабмина, сообщил РИА Новости источник в СФ. "Планируется встреча Совета палаты и председателя правительства РФ Михаила Мишустина 4 июля, время и место определяется", - сказал собеседник агентства. По его словам, на встрече могут обсуждаться "наиболее актуальные вопросы взаимодействия Совета Федерации и правительства".
https://ria.ru/20230613/mishustin-1877817336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, политика, совет федерации рф, россия, правительство рф
Михаил Мишустин, Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Правительство РФ
Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством

Руководство Совфеда 4 июля планирует обсудить с Мишустиным взаимодействие с правительством

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Руководство Совета Федерации 4 июля планирует обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вопросы взаимодействия верхней палаты парламента и кабмина, сообщил РИА Новости источник в СФ.
«
"Планируется встреча Совета палаты и председателя правительства РФ Михаила Мишустина 4 июля, время и место определяется", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на встрече могут обсуждаться "наиболее актуальные вопросы взаимодействия Совета Федерации и правительства".
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм
13 июня, 15:20
 
Михаил МишустинПолитикаСовет Федерации РФРоссияПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала