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Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством
Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством - РИА Новости, 21.06.2023
Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством
Руководство Совета Федерации 4 июля планирует обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вопросы взаимодействия верхней палаты парламента и... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:33
2023-06-21T17:33
2023-06-21T17:33
михаил мишустин
политика
совет федерации рф
россия
правительство рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Руководство Совета Федерации 4 июля планирует обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вопросы взаимодействия верхней палаты парламента и кабмина, сообщил РИА Новости источник в СФ. "Планируется встреча Совета палаты и председателя правительства РФ Михаила Мишустина 4 июля, время и место определяется", - сказал собеседник агентства. По его словам, на встрече могут обсуждаться "наиболее актуальные вопросы взаимодействия Совета Федерации и правительства".
https://ria.ru/20230613/mishustin-1877817336.html
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михаил мишустин, политика, совет федерации рф, россия, правительство рф
Михаил Мишустин, Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Правительство РФ
Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством
Руководство Совфеда 4 июля планирует обсудить с Мишустиным взаимодействие с правительством