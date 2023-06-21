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Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством

Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством - РИА Новости, 21.06.2023

Руководство Совфеда обсудит с Мишустиным взаимодействие с правительством

Руководство Совета Федерации 4 июля планирует обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вопросы взаимодействия верхней палаты парламента и... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:33

2023-06-21T17:33

2023-06-21T17:33

михаил мишустин

политика

совет федерации рф

россия

правительство рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Руководство Совета Федерации 4 июля планирует обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вопросы взаимодействия верхней палаты парламента и кабмина, сообщил РИА Новости источник в СФ. "Планируется встреча Совета палаты и председателя правительства РФ Михаила Мишустина 4 июля, время и место определяется", - сказал собеседник агентства. По его словам, на встрече могут обсуждаться "наиболее актуальные вопросы взаимодействия Совета Федерации и правительства".

https://ria.ru/20230613/mishustin-1877817336.html

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михаил мишустин, политика, совет федерации рф, россия, правительство рф