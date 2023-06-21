https://ria.ru/20230621/vybory-1879632670.html

Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за выборами в Узбекистане

Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за выборами в Узбекистане - РИА Новости, 21.06.2023

Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за выборами в Узбекистане

Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Узбекистана, назначенными на 9 июля, сообщил журналистам источник в Госдуме. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:39

2023-06-21T17:39

2023-06-21T17:40

в мире

узбекистан

госдума рф

ташкент

бухара

шавкат мирзиеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/79/1560987976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403b1323612a8d1d97b91acaf74c9dff.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Узбекистана, назначенными на 9 июля, сообщил журналистам источник в Госдуме. "По решению Совета (Думы - ред.) депутаты Госдумы в Ташкенте и Бухаре примут участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Узбекистана, назначенными на 9 июля", - сказал собеседник. Досрочные выборы главы Узбекистана назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.

https://ria.ru/20230619/gaz-1879053823.html

узбекистан

ташкент

бухара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, узбекистан, госдума рф, ташкент, бухара, шавкат мирзиеев