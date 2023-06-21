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Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за выборами в Узбекистане - РИА Новости, 21.06.2023
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17:39 21.06.2023 (обновлено: 17:40 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/vybory-1879632670.html
Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за выборами в Узбекистане
Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за выборами в Узбекистане - РИА Новости, 21.06.2023
Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за выборами в Узбекистане
Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Узбекистана, назначенными на 9 июля, сообщил журналистам источник в Госдуме. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:39
2023-06-21T17:40
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Узбекистана, назначенными на 9 июля, сообщил журналистам источник в Госдуме. "По решению Совета (Думы - ред.) депутаты Госдумы в Ташкенте и Бухаре примут участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Узбекистана, назначенными на 9 июля", - сказал собеседник. Досрочные выборы главы Узбекистана назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
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в мире, узбекистан, госдума рф, ташкент, бухара, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Госдума РФ, Ташкент, Бухара, Шавкат Мирзиеев
Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за выборами в Узбекистане

Депутаты Госдумы 9 июля примут участие в наблюдении за выборами президента Узбекистана

© Pixabay / Pixabay / falcoТашкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Pixabay / Pixabay / falco
Ташкент, Узбекистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Узбекистана, назначенными на 9 июля, сообщил журналистам источник в Госдуме.
«
"По решению Совета (Думы - ред.) депутаты Госдумы в Ташкенте и Бухаре примут участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Узбекистана, назначенными на 9 июля", - сказал собеседник.
Досрочные выборы главы Узбекистана назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
Ташкент - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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В миреУзбекистанГосдума РФТашкентБухараШавкат Мирзиеев
 
 
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