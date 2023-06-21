https://ria.ru/20230621/vybory-1879495540.html
Новосибирский бизнесмен выдвинулся на выборы губернатора от эсеров
Новосибирский бизнесмен выдвинулся на выборы губернатора от эсеров - РИА Новости, 21.06.2023
Новосибирский бизнесмен выдвинулся на выборы губернатора от эсеров
Новосибирский бизнесмен, директор ТРЦ "Эдэм" Владислав Плотников подал документы о выдвижении кандидатом на выборах губернатора региона от "Справедливой России... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:28
2023-06-21T10:28
2023-06-21T10:28
политика
новосибирская область
андрей травников
справедливая россия
госдума рф
коммунисты россии
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НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Новосибирский бизнесмен, директор ТРЦ "Эдэм" Владислав Плотников подал документы о выдвижении кандидатом на выборах губернатора региона от "Справедливой России – За правду", сообщил облизбирком в телеграм-канале. "В Новосибирский облизбирком 21 июня документы о выдвижении на выборы главы региона представил кандидат от партии "Справедливая Россия – За правду" Владислав Плотников", - говорится в сообщении избирательной комиссии. Лидер партии в Новосибирской области, депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил журналистам, что к выборам кандидата справедливороссы подошли "скурпулезно" и не сомневаются в прохождении Плотниковым муниципального фильтра. Ранее, 16 июня, о своем участии в региональных выборах заявил Андрей Щукин от "Коммунистов России", представив пакет документов в областную комиссию, 19 июня – Евгений Лебедев от ЛДПР, 20 июня – Роман Яковлев от КПРФ. Выборы губернатора Новосибирской области назначены на 10 сентября этого года, они пройдут в течение трех дней. В минувший вторник "Единая Россия" выдвинула главу региона Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области. Документы в облизбирком он еще не подал.
https://ria.ru/20230621/vybory-1879484524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, новосибирская область, андрей травников, справедливая россия, госдума рф, коммунисты россии
Политика, Новосибирская область, Андрей Травников, Справедливая Россия, Госдума РФ, Коммунисты России
Новосибирский бизнесмен выдвинулся на выборы губернатора от эсеров
Директор ТРЦ "Эдэм" Владислав Плотников выдвинулся на выборы губернатора от эсеров