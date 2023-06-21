https://ria.ru/20230621/vybory-1879495540.html

Новосибирский бизнесмен выдвинулся на выборы губернатора от эсеров

Новосибирский бизнесмен выдвинулся на выборы губернатора от эсеров - РИА Новости, 21.06.2023

Новосибирский бизнесмен выдвинулся на выборы губернатора от эсеров

Новосибирский бизнесмен, директор ТРЦ "Эдэм" Владислав Плотников подал документы о выдвижении кандидатом на выборах губернатора региона от "Справедливой России... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:28

2023-06-21T10:28

2023-06-21T10:28

политика

новосибирская область

андрей травников

справедливая россия

госдума рф

коммунисты россии

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НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Новосибирский бизнесмен, директор ТРЦ "Эдэм" Владислав Плотников подал документы о выдвижении кандидатом на выборах губернатора региона от "Справедливой России – За правду", сообщил облизбирком в телеграм-канале. "В Новосибирский облизбирком 21 июня документы о выдвижении на выборы главы региона представил кандидат от партии "Справедливая Россия – За правду" Владислав Плотников", - говорится в сообщении избирательной комиссии. Лидер партии в Новосибирской области, депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил журналистам, что к выборам кандидата справедливороссы подошли "скурпулезно" и не сомневаются в прохождении Плотниковым муниципального фильтра. Ранее, 16 июня, о своем участии в региональных выборах заявил Андрей Щукин от "Коммунистов России", представив пакет документов в областную комиссию, 19 июня – Евгений Лебедев от ЛДПР, 20 июня – Роман Яковлев от КПРФ. Выборы губернатора Новосибирской области назначены на 10 сентября этого года, они пройдут в течение трех дней. В минувший вторник "Единая Россия" выдвинула главу региона Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области. Документы в облизбирком он еще не подал.

https://ria.ru/20230621/vybory-1879484524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, новосибирская область, андрей травников, справедливая россия, госдума рф, коммунисты россии