https://ria.ru/20230621/vstrecha-1879529123.html

Россия, Турция и Иран проведут встречу по Сирии до конца 2023 года

Россия, Турция и Иран проведут встречу по Сирии до конца 2023 года - РИА Новости, 21.06.2023

Россия, Турция и Иран проведут встречу по Сирии до конца 2023 года

РФ, Турция и Иран договорились провести 21-ю встречу по Сирии во второй половине 2023 года, говорится в заявлении трех стран по итогам переговоров в Астане. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:30

2023-06-21T12:30

2023-06-21T12:30

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турция

иран

сирия

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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. РФ, Турция и Иран договорились провести 21-ю встречу по Сирии во второй половине 2023 года, говорится в заявлении трех стран по итогам переговоров в Астане. Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-ую "астанинскую" встречу заключительной для Астаны. "Договорились провести 21-ю международную встречу по Сирии во второй половине 2023 года", - говорится в заявлении. Кроме того, Россия, Турция и Иран отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать встречу на высшем уровне в России.

https://ria.ru/20230608/uregulirovanie-1876964173.html

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в мире, россия, турция, иран, сирия