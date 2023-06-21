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Россия, Турция и Иран проведут встречу по Сирии до конца 2023 года
Россия, Турция и Иран проведут встречу по Сирии до конца 2023 года - РИА Новости, 21.06.2023
Россия, Турция и Иран проведут встречу по Сирии до конца 2023 года
РФ, Турция и Иран договорились провести 21-ю встречу по Сирии во второй половине 2023 года, говорится в заявлении трех стран по итогам переговоров в Астане. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:30
2023-06-21T12:30
2023-06-21T12:30
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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. РФ, Турция и Иран договорились провести 21-ю встречу по Сирии во второй половине 2023 года, говорится в заявлении трех стран по итогам переговоров в Астане. Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-ую "астанинскую" встречу заключительной для Астаны. "Договорились провести 21-ю международную встречу по Сирии во второй половине 2023 года", - говорится в заявлении. Кроме того, Россия, Турция и Иран отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать встречу на высшем уровне в России.
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в мире, россия, турция, иран, сирия
В мире, Россия, Турция, Иран, Сирия
Россия, Турция и Иран проведут встречу по Сирии до конца 2023 года
Россия, Турция и Иран проведут следующую встречу по Сирии во второй половине 2023 года