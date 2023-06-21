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Волгоградская область помогла заменить водопровод в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 21.06.2023
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17:23 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/vodoprovod-1879627450.html
Волгоградская область помогла заменить водопровод в подшефном районе ЛНР
Волгоградская область помогла заменить водопровод в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 21.06.2023
Волгоградская область помогла заменить водопровод в подшефном районе ЛНР
Специалисты Волгоградской области помогли заменить водопровод протяженностью 4 км в поселке Широкий Станично-Луганского района Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:23
2023-06-21T17:23
надежные люди
волгоградская область
луганская народная республика
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ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Специалисты Волгоградской области помогли заменить водопровод протяженностью 4 км в поселке Широкий Станично-Луганского района Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба администрации области. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве. "В поселке Широкий Станично-Луганского района при поддержке (волгоградского – ред.) региона проведена замена водовода — это позволит улучшить качество водоснабжения для более чем 1,8 тысячи жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект по замене водопровода был разработан специалистами областного комитета ЖКХ, в роли подрядчика выступила волгоградская компания "ИнвестСтройКомплект". По данным администрации, монтажные работы выполнены, идет приемка объекта. В 2022 году волгоградские специалисты восстановили 10 школ, три детсада, одну больницу, два ДК и другие объекты, в планах на 2023 год – ремонт еще 53 социальных объектов.
https://ria.ru/20230621/uaz-1879549024.html
волгоградская область
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волгоградская область, луганская народная республика
Надежные люди, Волгоградская область, Луганская Народная Республика
Волгоградская область помогла заменить водопровод в подшефном районе ЛНР

Специалисты из Волгоградской области помогли заменить водопровод в подшефном районе ЛНР

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Специалисты Волгоградской области помогли заменить водопровод протяженностью 4 км в поселке Широкий Станично-Луганского района Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба администрации области.
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве.
«
"В поселке Широкий Станично-Луганского района при поддержке (волгоградского – ред.) региона проведена замена водовода — это позволит улучшить качество водоснабжения для более чем 1,8 тысячи жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект по замене водопровода был разработан специалистами областного комитета ЖКХ, в роли подрядчика выступила волгоградская компания "ИнвестСтройКомплект". По данным администрации, монтажные работы выполнены, идет приемка объекта.
В 2022 году волгоградские специалисты восстановили 10 школ, три детсада, одну больницу, два ДК и другие объекты, в планах на 2023 год – ремонт еще 53 социальных объектов.
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Надежные людиВолгоградская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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