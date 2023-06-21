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Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 16 тысячах зданий Москвы - РИА Новости, 21.06.2023
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15:38 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/voda-1879594373.html
Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 16 тысячах зданий Москвы
Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 16 тысячах зданий Москвы - РИА Новости, 21.06.2023
Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 16 тысячах зданий Москвы
Горячее водоснабжение возобновили в более 16 тысячах зданий Москвы после гидравлических испытаний, в числе которых 8,5 тысяч жилых домов, сообщается в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:38
2023-06-21T15:38
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Горячее водоснабжение возобновили в более 16 тысячах зданий Москвы после гидравлических испытаний, в числе которых 8,5 тысяч жилых домов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что в настоящее время специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. "На тепловых сетях организованы гидравлические испытания – отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Сотрудники ПАО "МОЭК" уже провели проверку сетей в более 16 тысячах зданий, в числе которых 8,5 тысячи жилых домов, в них возобновлено горячее водоснабжение, которое отключалось на время проведения гидравлических испытаний", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Сообщается, что плановые отключения горячей воды в Москве начались 15 мая. Максимальный срок в столице – до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. В общей сложности к новому отопительному сезону готовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Работы завершат в установленный срок – до 1 сентября.
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москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ

Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 16 тысячах зданий Москвы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Человек моет руки
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Горячее водоснабжение возобновили в более 16 тысячах зданий Москвы после гидравлических испытаний, в числе которых 8,5 тысяч жилых домов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в настоящее время специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону.
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"На тепловых сетях организованы гидравлические испытания – отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Сотрудники ПАО "МОЭК" уже провели проверку сетей в более 16 тысячах зданий, в числе которых 8,5 тысячи жилых домов, в них возобновлено горячее водоснабжение, которое отключалось на время проведения гидравлических испытаний", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Сообщается, что плановые отключения горячей воды в Москве начались 15 мая. Максимальный срок в столице – до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. В общей сложности к новому отопительному сезону готовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Работы завершат в установленный срок – до 1 сентября.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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