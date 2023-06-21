https://ria.ru/20230621/troitsa-1879671872.html

В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы"

В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы" - РИА Новости, 22.06.2023

В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы"

Резкое изменение условий хранения, возможное при транспортировке, опасно для иконы "Троица" Андрея Рублева, сообщил гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-21T20:03

2023-06-21T20:03

2023-06-22T01:09

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Резкое изменение условий хранения, возможное при транспортировке, опасно для иконы "Троица" Андрея Рублева, сообщил гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев РИА Новости. "Для экспоната самый опасный момент — это транспортировка", - заявил он.

https://ria.ru/20230621/troitsa-1879668817.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, русская православная церковь, религия