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В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы" - РИА Новости, 22.06.2023
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Культура
 
20:03 21.06.2023 (обновлено: 01:09 22.06.2023)
https://ria.ru/20230621/troitsa-1879671872.html
В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы"
В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы" - РИА Новости, 22.06.2023
В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы"
Резкое изменение условий хранения, возможное при транспортировке, опасно для иконы "Троица" Андрея Рублева, сообщил гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-21T20:03
2023-06-22T01:09
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Резкое изменение условий хранения, возможное при транспортировке, опасно для иконы "Троица" Андрея Рублева, сообщил гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев РИА Новости. "Для экспоната самый опасный момент — это транспортировка", - заявил он.
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россия, русская православная церковь, религия
Культура, Россия, Русская православная церковь, Религия
В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы"

Гендиректор центра Грабаря Сергеев: самый опасный момент ля "Троицы" — это транспортировка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИкона "Троица" в храме Христа Спасителя в Москве
Икона Троица в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Икона "Троица" в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Резкое изменение условий хранения, возможное при транспортировке, опасно для иконы "Троица" Андрея Рублева, сообщил гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев РИА Новости.
«
"Для экспоната самый опасный момент — это транспортировка", - заявил он.
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
В центре Грабаря не видят критических угроз для "Троицы"
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