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В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы"
В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы" - РИА Новости, 22.06.2023
В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы"
Резкое изменение условий хранения, возможное при транспортировке, опасно для иконы "Троица" Андрея Рублева, сообщил гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-21T20:03
2023-06-21T20:03
2023-06-22T01:09
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Резкое изменение условий хранения, возможное при транспортировке, опасно для иконы "Троица" Андрея Рублева, сообщил гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев РИА Новости. "Для экспоната самый опасный момент — это транспортировка", - заявил он.
https://ria.ru/20230621/troitsa-1879668817.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, религия
Культура, Россия, Русская православная церковь, Религия
В центре Грабаря назвали самый опасный момент для "Троицы"
Гендиректор центра Грабаря Сергеев: самый опасный момент ля "Троицы" — это транспортировка