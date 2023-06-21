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В центральных и западных областях Украины объявили воздушную тревогу
В центральных и западных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2023
В центральных и западных областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в центральных и западных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T04:02
2023-06-21T04:02
2023-06-21T04:02
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в центральных и западных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой и Ровенской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ, В мире
В центральных и западных областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги