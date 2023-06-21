https://ria.ru/20230621/titanik-1879639044.html

В Белом доме заявили, что следят за поисками батискафа в Атлантике

В Белом доме заявили, что следят за поисками батискафа в Атлантике - РИА Новости, 21.06.2023

В Белом доме заявили, что следят за поисками батискафа в Атлантике

Белый дом следит за поисками туристического батискафа, пропавшего в Атлантическом океане, сказал представитель американской администрации. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:55

2023-06-21T17:55

2023-06-21T17:55

в мире

атлантический океан

twitter

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Белый дом следит за поисками туристического батискафа, пропавшего в Атлантическом океане, сказал представитель американской администрации. "Белый дом получает регулярные сводки от береговой охраны и внимательно следит за поисками", - цитирует чиновника в Twitter журналист пула Белого дома от агентства Рейтер Стив Холланд. Батискаф, на борту которого находятся пять человек, пропал в воскресенье во время погружения к обломкам океанского лайнера "Титаник". В среду телеканал NBC News передавал, что американские специалисты не берутся характеризовать шумы, зафиксированные в районе поисков подводного аппарата в Атлантике, как "стук", который мог бы издавать экипаж. Подводные шумы зафиксировал ранее канадский противолодочный самолет P-3 в районе поиска туристического батискафа, который пропал в воскресенье во время погружения к обломкам "Титаника" с пятью людьми на борту. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов.

https://ria.ru/20230621/titanik-1879597177.html

https://ria.ru/20230621/slozhnost-1879628664.html

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в мире, атлантический океан, twitter, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа