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В Белом доме заявили, что следят за поисками батискафа в Атлантике
В Белом доме заявили, что следят за поисками батискафа в Атлантике - РИА Новости, 21.06.2023
В Белом доме заявили, что следят за поисками батискафа в Атлантике
Белый дом следит за поисками туристического батискафа, пропавшего в Атлантическом океане, сказал представитель американской администрации. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:55
2023-06-21T17:55
2023-06-21T17:55
в мире
атлантический океан
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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Белый дом следит за поисками туристического батискафа, пропавшего в Атлантическом океане, сказал представитель американской администрации. "Белый дом получает регулярные сводки от береговой охраны и внимательно следит за поисками", - цитирует чиновника в Twitter журналист пула Белого дома от агентства Рейтер Стив Холланд. Батискаф, на борту которого находятся пять человек, пропал в воскресенье во время погружения к обломкам океанского лайнера "Титаник". В среду телеканал NBC News передавал, что американские специалисты не берутся характеризовать шумы, зафиксированные в районе поисков подводного аппарата в Атлантике, как "стук", который мог бы издавать экипаж. Подводные шумы зафиксировал ранее канадский противолодочный самолет P-3 в районе поиска туристического батискафа, который пропал в воскресенье во время погружения к обломкам "Титаника" с пятью людьми на борту. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов.
https://ria.ru/20230621/titanik-1879597177.html
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в мире, атлантический океан, twitter, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Атлантический океан, Twitter, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
В Белом доме заявили, что следят за поисками батискафа в Атлантике
В Белом доме заявили, что внимательно следят за поисками пропавшего батискафа в Атлантике
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Белый дом следит за поисками туристического батискафа, пропавшего в Атлантическом океане, сказал представитель американской администрации.
«
"Белый дом получает регулярные сводки от береговой охраны и внимательно следит за поисками", - цитирует чиновника в Twitter журналист пула Белого дома от агентства Рейтер Стив Холланд.
Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним
Батискаф, на борту которого находятся пять человек, пропал в воскресенье во время погружения к обломкам океанского лайнера "Титаник".
В среду телеканал NBC News передавал
, что американские специалисты не берутся характеризовать шумы, зафиксированные в районе поисков подводного аппарата в Атлантике, как "стук", который мог бы издавать экипаж.
Подводные шумы зафиксировал ранее канадский противолодочный самолет P-3 в районе поиска туристического батискафа, который пропал в воскресенье во время погружения к обломкам "Титаника" с пятью людьми на борту.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов.
СМИ назвали главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа