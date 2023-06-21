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"Это было эпично": массовый заплыв на SUP-бордах в Красноярске

"Это было эпично": массовый заплыв на SUP-бордах в Красноярске - РИА Новости, 21.06.2023

"Это было эпично": массовый заплыв на SUP-бордах в Красноярске

В центре Красноярска на острове Отдыха открылась новая SUP-станция Doska. Горожане и гости отметили событие широко — массовым заплывом. Фишкой стало не только... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:54

2023-06-21T17:54

2023-06-21T18:05

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В центре Красноярска на острове Отдыха открылась новая SUP-станция Doska. Горожане и гости отметили событие широко — массовым заплывом. Фишкой стало не только само мероприятие, но и наряды спортсменов. Как будто из офиса пообедать вышли, не забыв, впрочем, карнавальные маски и домашних животных. О новом развлечении красноярцев и гостей города — в фотоленте РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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