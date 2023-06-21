"Это было эпично": массовый заплыв на SUP-бордах в Красноярске

В пиджаках и масках: как в Красноярске прошел массовый заплыв на SUP-бордах
"Ребята, это было эпично! Вы только представьте: около сотни людей, одетых в офисные костюмы, в сопровождении прекрасного саксофониста Александра Упатова скользили на SUP-бордах по Абаканской протоке", — поделилась впечатлениями в соцсети "ВКонтакте" Юлия Конищева.
"Ребята, это было эпично! Вы только представьте: около сотни людей, одетых в офисные костюмы, в сопровождении прекрасного саксофониста Александра Упатова скользили на SUP-бордах по Абаканской протоке", — поделилась впечатлениями в соцсети "ВКонтакте" Юлия Конищева.
Такой стиль для мероприятия был выбран не случайно. Дресс-код — "офисный деловой планктон"!
Такой стиль для мероприятия был выбран не случайно. Дресс-код — "офисный деловой планктон"!
Всего под Коммунальным мостом вдоль Ярыгинской набережной на акваторию Абаканской протоки Енисея прошли примерно 120 деловых людей.
Всего под Коммунальным мостом вдоль Ярыгинской набережной на акваторию Абаканской протоки Енисея прошли примерно 120 деловых людей.
Оказалось, "белый верх, черный низ" прекрасно сочетается с розовым SUP-бордом.
Оказалось, "белый верх, черный низ" прекрасно сочетается с розовым SUP-бордом.
Среди участников заплыва были замечены не только люди. Кстати, тоже в черно-белом.
Среди участников заплыва были замечены не только люди. Кстати, тоже в черно-белом.
Дресс-код и цветовую гамму удалось соблюсти не всем, но исключения только украсили праздник.
Дресс-код и цветовую гамму удалось соблюсти не всем, но исключения только украсили праздник.
Как и полагается в хорошем, пусть и речном, офисе, коллеги помогали друг другу. Кстати, устроить свой личный заплыв можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Форма одежды — свободная.
Как и полагается в хорошем, пусть и речном, офисе, коллеги помогали друг другу. Кстати, устроить свой личный заплыв можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Форма одежды — свободная.