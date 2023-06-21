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"Это было эпично": массовый заплыв на SUP-бордах в Красноярске - РИА Новости, 21.06.2023
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Туризм
 
17:54 21.06.2023 (обновлено: 18:05 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/sup-1879512046.html
"Это было эпично": массовый заплыв на SUP-бордах в Красноярске
"Это было эпично": массовый заплыв на SUP-бордах в Красноярске - РИА Новости, 21.06.2023
"Это было эпично": массовый заплыв на SUP-бордах в Красноярске
В центре Красноярска на острове Отдыха открылась новая SUP-станция Doska. Горожане и гости отметили событие широко — массовым заплывом. Фишкой стало не только... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:54
2023-06-21T18:05
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красноярск
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В центре Красноярска на острове Отдыха открылась новая SUP-станция Doska. Горожане и гости отметили событие широко — массовым заплывом. Фишкой стало не только само мероприятие, но и наряды спортсменов. Как будто из офиса пообедать вышли, не забыв, впрочем, карнавальные маски и домашних животных. О новом развлечении красноярцев и гостей города — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Туризм, Туризм, туристы, Фото - Туризм, Красноярск
"Это было эпично": массовый заплыв на SUP-бордах в Красноярске

В пиджаках и масках: как в Красноярске прошел массовый заплыв на SUP-бордах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В центре Красноярска на острове Отдыха открылась новая SUP-станция Doska. Горожане и гости отметили событие широко — массовым заплывом. Фишкой стало не только само мероприятие, но и наряды спортсменов. Как будто из офиса пообедать вышли, не забыв, впрочем, карнавальные маски и домашних животных. О новом развлечении красноярцев и гостей города — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

"Ребята, это было эпично! Вы только представьте: около сотни людей, одетых в офисные костюмы, в сопровождении прекрасного саксофониста Александра Упатова скользили на SUP-бордах по Абаканской протоке", — поделилась впечатлениями в соцсети "ВКонтакте" Юлия Конищева.

Саксофонист играет во время коллективного заплыве на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея в рамках открытия SUP-станции Doska на острове Отдыха в центре Красноярска

"Ребята, это было эпично! Вы только представьте: около сотни людей, одетых в офисные костюмы, в сопровождении прекрасного саксофониста Александра Упатова скользили на SUP-бордах по Абаканской протоке", — поделилась впечатлениями в соцсети "ВКонтакте" Юлия Конищева.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Такой стиль для мероприятия был выбран не случайно. Дресс-код — "офисный деловой планктон"!

Люди участвуют в коллективном заплыве на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея в рамках открытия SUP-станции Doska на острове Отдыха в центре Красноярска

Такой стиль для мероприятия был выбран не случайно. Дресс-код — "офисный деловой планктон"!

© РИА Новости / Илья Наймушин
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2 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Всего под Коммунальным мостом вдоль Ярыгинской набережной на акваторию Абаканской протоки Енисея прошли примерно 120 деловых людей.

Люди участвуют в коллективном заплыве на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея в рамках открытия SUP-станции Doska на острове Отдыха в центре Красноярска

Всего под Коммунальным мостом вдоль Ярыгинской набережной на акваторию Абаканской протоки Енисея прошли примерно 120 деловых людей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Оказалось, "белый верх, черный низ" прекрасно сочетается с розовым SUP-бордом.

Девушка участвует в коллективном заплыве на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея в рамках открытия SUP-станции Doska на острове Отдыха в центре Красноярска

Оказалось, "белый верх, черный низ" прекрасно сочетается с розовым SUP-бордом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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4 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Среди участников заплыва были замечены не только люди. Кстати, тоже в черно-белом.

Участники проходят под Коммунальным мостом вдоль Ярыгинской набережной во время коллективного заплыва на SUP-бордах на акваторию Абаканской протоки Енисея в рамках открытия SUP-станции Doska на острове Отдыха в центре Красноярска

Среди участников заплыва были замечены не только люди. Кстати, тоже в черно-белом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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5 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Дресс-код и цветовую гамму удалось соблюсти не всем, но исключения только украсили праздник.

Девушка с собакой участвует в коллективном заплыве на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея в рамках открытия SUP-станции Doska на острове Отдыха в центре Красноярска

Дресс-код и цветовую гамму удалось соблюсти не всем, но исключения только украсили праздник.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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6 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Как и полагается в хорошем, пусть и речном, офисе, коллеги помогали друг другу. Кстати, устроить свой личный заплыв можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Форма одежды — свободная.

Одна из участниц помогает другой вовремя коллективного заплыва на SUP-бордах в акваторию Абаканской протоки Енисея в рамках открытия SUP-станции Doska на острове Отдыха в центре Красноярска

Как и полагается в хорошем, пусть и речном, офисе, коллеги помогали друг другу. Кстати, устроить свой личный заплыв можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Форма одежды — свободная.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
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