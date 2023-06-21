https://ria.ru/20230621/stroitelstvo-1879555623.html
Руденя поручил оперативно завершить строительство поликлиники Старицкой ЦРБ
Руденя поручил оперативно завершить строительство поликлиники Старицкой ЦРБ - РИА Новости, 21.06.2023
Руденя поручил оперативно завершить строительство поликлиники Старицкой ЦРБ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по завершению строительства нового здания поликлиники Старицкой ЦРБ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:30
2023-06-21T14:30
2023-06-21T14:56
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 21 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по завершению строительства нового здания поликлиники Старицкой ЦРБ, сообщает пресс-служба регионального правительства.В среду глава региона проинспектировал завершение строительства здания поликлиники центральной районной больницы. Руденя поручил повысить темпы и интенсивность работ, кратно увеличить количество специалистов, а также своевременно поставить в учреждение новое оборудование.Губернатор также дал поручения по решению вопросов граждан, лично обратившихся к нему в ходе рабочей поездки. Они касались медицинского обслуживания населения Старицкого муниципального округа, организации дополнительных приемов в учреждении узких специалистов, в частности стоматолога."Проект по завершению строительства поликлиники в Старице реализуется по обращениям жителей города. Модернизация поликлиник – это одно из основных направлений развития системы здравоохранения региона. Ключевыми задачами, обозначенными главой региона, является создание в медицинских учреждениях современных условий для работы врачей, приема, диагностики и лечения пациентов", - отметили в пресс-службе. В настоящее время в здании новой поликлиники в Старице продолжаются отделочные работы, ведется монтаж вентилируемого фасада и инженерных систем.Учреждение будет размещено в трехэтажном здании площадью около 3 тысяч квадратных метров с детским и взрослым отделениями на 100 и 200 посещений в смену соответственно.В состав взрослого отделения поликлиники включены отделения профилактики, лучевой и функциональной диагностики, медицинской реабилитации, кабинеты терапевтов и узких специалистов, стоматология, дневной стационар, клинико-биохимическая лаборатория. В составе детского отделения – кабинеты педиатров, кабинет здорового ребенка, прививочная и процедурная, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230620/podderzhka-1879414066.html
https://ria.ru/20230620/rudenya-1879367846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 21 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по завершению строительства нового здания поликлиники Старицкой ЦРБ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду глава региона проинспектировал завершение строительства здания поликлиники центральной районной больницы. Руденя
поручил повысить темпы и интенсивность работ, кратно увеличить количество специалистов, а также своевременно поставить в учреждение новое оборудование.
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Губернатор также дал поручения по решению вопросов граждан, лично обратившихся к нему в ходе рабочей поездки. Они касались медицинского обслуживания населения Старицкого муниципального округа, организации дополнительных приемов в учреждении узких специалистов, в частности стоматолога.
"Проект по завершению строительства поликлиники в Старице реализуется по обращениям жителей города. Модернизация поликлиник – это одно из основных направлений развития системы здравоохранения региона. Ключевыми задачами, обозначенными главой региона, является создание в медицинских учреждениях современных условий для работы врачей, приема, диагностики и лечения пациентов", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время в здании новой поликлиники в Старице продолжаются отделочные работы, ведется монтаж вентилируемого фасада и инженерных систем.
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Учреждение будет размещено в трехэтажном здании площадью около 3 тысяч квадратных метров с детским и взрослым отделениями на 100 и 200 посещений в смену соответственно.
В состав взрослого отделения поликлиники включены отделения профилактики, лучевой и функциональной диагностики, медицинской реабилитации, кабинеты терапевтов и узких специалистов, стоматология, дневной стационар, клинико-биохимическая лаборатория. В составе детского отделения – кабинеты педиатров, кабинет здорового ребенка, прививочная и процедурная, пояснили в пресс-службе.