https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879571368.html

Наследники героев ВОВ сражаются за правду в ходе спецоперации, заявил Путин

Наследники героев ВОВ сражаются за правду в ходе спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023

Наследники героев ВОВ сражаются за правду в ходе спецоперации, заявил Путин

В наши дни наследники поколения героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине, сражаются за правду и справедливость в ходе... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:58

2023-06-21T14:58

2023-06-21T15:03

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

общество

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В наши дни наследники поколения героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине, сражаются за правду и справедливость в ходе спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин."И в наши дни наследники поколения героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и ее народу, стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость. В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооруженных сил России защищаю наших людей, территориальную целостность России, ее право на суверенное развитие", - сказал президент РФ на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.Путин добавил, что они "отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014 - крымчане и севастопольцы".

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872131954.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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владимир путин, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество, россия