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Наследники героев ВОВ сражаются за правду в ходе спецоперации, заявил Путин
Наследники героев ВОВ сражаются за правду в ходе спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023
Наследники героев ВОВ сражаются за правду в ходе спецоперации, заявил Путин
В наши дни наследники поколения героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине, сражаются за правду и справедливость в ходе... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:58
2023-06-21T14:58
2023-06-21T15:03
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
общество
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В наши дни наследники поколения героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине, сражаются за правду и справедливость в ходе спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин."И в наши дни наследники поколения героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и ее народу, стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость. В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооруженных сил России защищаю наших людей, территориальную целостность России, ее право на суверенное развитие", - сказал президент РФ на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.Путин добавил, что они "отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014 - крымчане и севастопольцы".
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872131954.html
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владимир путин, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Общество, Россия
Наследники героев ВОВ сражаются за правду в ходе спецоперации, заявил Путин
Путин: наследники героев ВОВ сражаются за правду и справедливость в ходе спецоперации