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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 21.06.2023 (обновлено: 14:19 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879553031.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, а также самоходку "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:13
2023-06-21T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, а также самоходку "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и американскую артсистему М777, сообщили в среду в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны заявили об уничтожении более 60 украинских солдат на Херсонском направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, а также самоходку "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и американскую артсистему М777, сообщили в среду в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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