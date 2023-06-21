https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879553031.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.06.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, а также самоходку "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:13

2023-06-21T14:13

2023-06-21T14:19

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, а также самоходку "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и американскую артсистему М777, сообщили в среду в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)