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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, а также самоходку "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:13
2023-06-21T14:13
2023-06-21T14:19
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, а также самоходку "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и американскую артсистему М777, сообщили в среду в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны заявили об уничтожении более 60 украинских солдат на Херсонском направлении