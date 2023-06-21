https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879552738.html

Минобороны заявило о сдаче бойцов ВСУ в плен на Краснолиманском направлении

Минобороны заявило о сдаче бойцов ВСУ в плен на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.06.2023

Минобороны заявило о сдаче бойцов ВСУ в плен на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:11

2023-06-21T14:11

2023-06-21T14:18

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп противника, восемь солдат ВСУ сдались в плен, говорится в сводке Минобороны РФ.По данным министерства, на Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Площанка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР."Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве. В ходе боевых действий за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Восемь украинских военнослужащих сдались в плен", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика