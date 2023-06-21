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Минобороны заявило о сдаче бойцов ВСУ в плен на Краснолиманском направлении
Минобороны заявило о сдаче бойцов ВСУ в плен на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.06.2023
Минобороны заявило о сдаче бойцов ВСУ в плен на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:11
2023-06-21T14:11
2023-06-21T14:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп противника, восемь солдат ВСУ сдались в плен, говорится в сводке Минобороны РФ.По данным министерства, на Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Площанка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР."Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве. В ходе боевых действий за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Восемь украинских военнослужащих сдались в плен", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны заявило о сдаче бойцов ВСУ в плен на Краснолиманском направлении
Минобороны заявило о сдаче восьми бойцов ВСУ в плен на Краснолиманском направлении