https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879551622.html
Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа
Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа - РИА Новости, 21.06.2023
Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа
ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа, уничтожены пять единиц техники, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:06
2023-06-21T14:06
2023-06-21T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа, уничтожены пять единиц техники, сообщило Минобороны РФ.В районе Времевского выступа, отметили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией РФ были нанесены удары по подразделениям противника в районах Новодонецкого и Сторожевого ДНР и Левадного Запорожской области. Уничтожены один танк, БМП и три боевые бронированные машины.
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879555722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа
Минобороны: российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в районе Времевского выступа
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа, уничтожены пять единиц техники, сообщило Минобороны РФ.
В районе Времевского выступа, отметили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией РФ были нанесены удары по подразделениям противника в районах Новодонецкого и Сторожевого ДНР и Левадного Запорожской области. Уничтожены один танк, БМП и три боевые бронированные машины.
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