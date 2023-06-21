Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 21.06.2023 (обновлено: 14:22 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879551622.html
Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа
Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа - РИА Новости, 21.06.2023
Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа
ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа, уничтожены пять единиц техники, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:06
2023-06-21T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368152_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_83e9c03ecc67dc50c26202a5ba5bf986.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа, уничтожены пять единиц техники, сообщило Минобороны РФ.В районе Времевского выступа, отметили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией РФ были нанесены удары по подразделениям противника в районах Новодонецкого и Сторожевого ДНР и Левадного Запорожской области. Уничтожены один танк, БМП и три боевые бронированные машины.
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879555722.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368152_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_da28d0aeca082609d38d9bfd9f02951d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа

Минобороны: российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в районе Времевского выступа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа, уничтожены пять единиц техники, сообщило Минобороны РФ.
В районе Времевского выступа, отметили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией РФ были нанесены удары по подразделениям противника в районах Новодонецкого и Сторожевого ДНР и Левадного Запорожской области. Уничтожены один танк, БМП и три боевые бронированные машины.
Военнослужащие ВС России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Вчера, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала