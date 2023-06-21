https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879551622.html

Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа

Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа - РИА Новости, 21.06.2023

Минобороны рассказало о боях в районе Времевского выступа

ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа, уничтожены пять единиц техники, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:06

2023-06-21T14:06

2023-06-21T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа, уничтожены пять единиц техники, сообщило Минобороны РФ.В районе Времевского выступа, отметили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией РФ были нанесены удары по подразделениям противника в районах Новодонецкого и Сторожевого ДНР и Левадного Запорожской области. Уничтожены один танк, БМП и три боевые бронированные машины.

https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879555722.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, россия