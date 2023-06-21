https://ria.ru/20230621/rossiya-1879648283.html
Захарова заявила, что Россия отправляет отрезвляющие сигналы Западу
Захарова заявила, что Россия отправляет отрезвляющие сигналы Западу - РИА Новости, 21.06.2023
Захарова заявила, что Россия отправляет отрезвляющие сигналы Западу
Россия последовательно направляет Западу отрезвляющие сигналы в связи с возникающими стратегическими рисками, но западные страны не проявляют готовность... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:23
2023-06-21T18:23
2023-06-21T18:24
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия последовательно направляет Западу отрезвляющие сигналы в связи с возникающими стратегическими рисками, но западные страны не проявляют готовность адекватно воспринимать позицию Москвы, РФ полна решимости отстаивать свои интересы безопасности и не рекомендовала бы Западу в этом сомневаться, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Наибольшая опасность заключается в том, что в рамках агрессивного курса США и НАТО на нанесение России, как они формулируют, стратегического поражения в спровоцированном ими же украинском конфликте, они продолжают повышать ставки и все глубже втягиваются в военную конфронтацию. Очевидно, что подобная линия, которую мы квалифицируем как безрассудную способна привести к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Думаю, нет нужды в очередной раз прояснять возникающие в связи с этим стратегические риски и потенциально катастрофический характер дальнейшего развития событий по наихудшему сценарию. Отдавая себе отчет в серьезности ситуации, неустанно, последовательно направляем западным странам отрезвляющие сигналы", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что проблема заключается в том, что Запад "одержим антироссийской истерией и, наверное, поглощен тотальной гибридной войной против нашей страны". "Он (Запад - ред.) не проявляет готовность адекватно воспринимать нашу позицию. Таким образом, вся полнота ответственности за дальнейшую деградацию обстановки лежит на западных столицах. Со своей стороны можем лишь вновь твердо заявить, что Россия полна решимости отстаивать свои интересы безопасности и не рекомендовала бы Западу в этом сомневаться", - заключила Захарова.
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россия, москва, сша, мария захарова, нато
Россия, Москва, США, Мария Захарова, НАТО
Захарова заявила, что Россия отправляет отрезвляющие сигналы Западу
Представитель МИД Захарова: Россия отправляет отрезвляющие сигналы Западу, но ответа нет
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия последовательно направляет Западу отрезвляющие сигналы в связи с возникающими стратегическими рисками, но западные страны не проявляют готовность адекватно воспринимать позицию Москвы, РФ полна решимости отстаивать свои интересы безопасности и не рекомендовала бы Западу в этом сомневаться, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Наибольшая опасность заключается в том, что в рамках агрессивного курса США и НАТО на нанесение России, как они формулируют, стратегического поражения в спровоцированном ими же украинском конфликте, они продолжают повышать ставки и все глубже втягиваются в военную конфронтацию. Очевидно, что подобная линия, которую мы квалифицируем как безрассудную способна привести к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Думаю, нет нужды в очередной раз прояснять возникающие в связи с этим стратегические риски и потенциально катастрофический характер дальнейшего развития событий по наихудшему сценарию. Отдавая себе отчет в серьезности ситуации, неустанно, последовательно направляем западным странам отрезвляющие сигналы", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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Она добавила, что проблема заключается в том, что Запад "одержим антироссийской истерией и, наверное, поглощен тотальной гибридной войной против нашей страны".
"Он (Запад - ред.) не проявляет готовность адекватно воспринимать нашу позицию. Таким образом, вся полнота ответственности за дальнейшую деградацию обстановки лежит на западных столицах. Со своей стороны можем лишь вновь твердо заявить, что Россия полна решимости отстаивать свои интересы безопасности и не рекомендовала бы Западу в этом сомневаться", - заключила Захарова.