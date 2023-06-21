https://ria.ru/20230621/pomosch-1879545539.html

Транспортная компания участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам СВО

Транспортная компания участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам СВО - РИА Новости, 21.06.2023

Транспортная компания участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам СВО

Транспортная компания DPD отправила груз запчастей, инструментов и маскировочных сетей в зону спецоперации из Еврейской автономной области, это не первый раз,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:30

2023-06-21T13:30

2023-06-21T13:30

надежные люди

еврейская автономная область

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Транспортная компания DPD отправила груз запчастей, инструментов и маскировочных сетей в зону спецоперации из Еврейской автономной области, это не первый раз, когда фирма вносит вклад в обеспечение участников спецоперации гуманитарной помощью, рассказали в правительстве ЕАО. Областные власти сообщили в своем телеграм-канале, что DPD регулярно участвует вместе с волонтерами группы "Zа наших ЕАО" в сборе и доставке грузов в зону спецоперации. По словам руководства группы "Zа наших ЕАО", чье заявление передали в телеграм-канале областных властей, сотрудники компании сами забирают груз со склада волонтерского движения и правильно его упаковывают. "Сейчас в пути новый гуманитарный груз: автомобильные запчасти, различный инструмент, маскировочные сети", - говорится в сообщении в канале правительства области. До этого военные из автономии получили компьютерную технику и автозапчасти при участии компании DPD.

https://ria.ru/20230621/kuban-1879524413.html

еврейская автономная область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еврейская автономная область