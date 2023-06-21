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Транспортная компания участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам СВО - РИА Новости, 21.06.2023
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13:30 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/pomosch-1879545539.html
Транспортная компания участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам СВО
Транспортная компания участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам СВО - РИА Новости, 21.06.2023
Транспортная компания участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам СВО
Транспортная компания DPD отправила груз запчастей, инструментов и маскировочных сетей в зону спецоперации из Еврейской автономной области, это не первый раз,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:30
2023-06-21T13:30
надежные люди
еврейская автономная область
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Транспортная компания DPD отправила груз запчастей, инструментов и маскировочных сетей в зону спецоперации из Еврейской автономной области, это не первый раз, когда фирма вносит вклад в обеспечение участников спецоперации гуманитарной помощью, рассказали в правительстве ЕАО. Областные власти сообщили в своем телеграм-канале, что DPD регулярно участвует вместе с волонтерами группы "Zа наших ЕАО" в сборе и доставке грузов в зону спецоперации. По словам руководства группы "Zа наших ЕАО", чье заявление передали в телеграм-канале областных властей, сотрудники компании сами забирают груз со склада волонтерского движения и правильно его упаковывают. "Сейчас в пути новый гуманитарный груз: автомобильные запчасти, различный инструмент, маскировочные сети", - говорится в сообщении в канале правительства области. До этого военные из автономии получили компьютерную технику и автозапчасти при участии компании DPD.
https://ria.ru/20230621/kuban-1879524413.html
еврейская автономная область
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Влада Копылова
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еврейская автономная область
Надежные люди, Еврейская автономная область
Транспортная компания участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам СВО

Транспортная компания DPD участвует в доставке гумпомощи из ЕАО участникам спецоперации

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Транспортная компания DPD отправила груз запчастей, инструментов и маскировочных сетей в зону спецоперации из Еврейской автономной области, это не первый раз, когда фирма вносит вклад в обеспечение участников спецоперации гуманитарной помощью, рассказали в правительстве ЕАО.
Областные власти сообщили в своем телеграм-канале, что DPD регулярно участвует вместе с волонтерами группы "Zа наших ЕАО" в сборе и доставке грузов в зону спецоперации. По словам руководства группы "Zа наших ЕАО", чье заявление передали в телеграм-канале областных властей, сотрудники компании сами забирают груз со склада волонтерского движения и правильно его упаковывают.
"Сейчас в пути новый гуманитарный груз: автомобильные запчасти, различный инструмент, маскировочные сети", - говорится в сообщении в канале правительства области.
До этого военные из автономии получили компьютерную технику и автозапчасти при участии компании DPD.
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Надежные людиЕврейская автономная область
 
 
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