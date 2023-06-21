https://ria.ru/20230621/podtoplenie-1879477602.html

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека - РИА Новости, 21.06.2023

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41 человека, сообщил председатель правительства... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:10

2023-06-21T07:10

2023-06-21T08:51

разрушение каховской гэс

херсонская область

андрей алексеенко

следственный комитет россии (ск рф)

каховка

днепр (город)

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41 человека, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению. <...> К сожалению, число погибших выросло до 41 человека", — написал он.Алексеенко уточнил, что в Алешкинском округе вода почти сошла, населенные пункты Голопристанского округа остаются подтопленными. Прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек, выплаты по десять тысяч рублей выдали почти 2,2 тысячам пострадавших.В ночь на 6 июня после обстрела ВСУ на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.СК России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230620/kladbischa-1879304128.html

херсонская область

каховка

днепр (город)

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разрушение каховской гэс, херсонская область , андрей алексеенко, следственный комитет россии (ск рф), каховка, днепр (город), происшествия