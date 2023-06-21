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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека - РИА Новости, 21.06.2023
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07:10 21.06.2023 (обновлено: 08:51 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/podtoplenie-1879477602.html
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека - РИА Новости, 21.06.2023
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41 человека, сообщил председатель правительства... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:10
2023-06-21T08:51
разрушение каховской гэс
херсонская область
андрей алексеенко
следственный комитет россии (ск рф)
каховка
днепр (город)
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41 человека, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.&quot;Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению. &lt;...&gt; К сожалению, число погибших выросло до 41 человека&quot;, — написал он.Алексеенко уточнил, что в Алешкинском округе вода почти сошла, населенные пункты Голопристанского округа остаются подтопленными. Прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек, выплаты по десять тысяч рублей выдали почти 2,2 тысячам пострадавших.В ночь на 6 июня после обстрела ВСУ на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.СК России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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херсонская область
каховка
днепр (город)
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разрушение каховской гэс, херсонская область , андрей алексеенко, следственный комитет россии (ск рф), каховка, днепр (город), происшествия
Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Следственный комитет России (СК РФ), Каховка, Днепр (город), Происшествия
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека

Число жертв разрушения Каховской ГЭС и потопа в Херсонской области выросло до 41 человека

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41 человека, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
«

"Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению. <...> К сожалению, число погибших выросло до 41 человека", — написал он.

Алексеенко уточнил, что в Алешкинском округе вода почти сошла, населенные пункты Голопристанского округа остаются подтопленными. Прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек, выплаты по десять тысяч рублей выдали почти 2,2 тысячам пострадавших.
В ночь на 6 июня после обстрела ВСУ на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.
СК России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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