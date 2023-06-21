https://ria.ru/20230621/nagrady-1879533098.html
В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО
В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО - РИА Новости, 21.06.2023
В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО
Учреждение орденов и медалей, посвященных значимым победам в ходе специальной военной операции, пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:45
2023-06-21T12:45
2023-06-21T12:45
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Учреждение орденов и медалей, посвященных значимым победам в ходе специальной военной операции, пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас только недавно были введены новые ордена. Еще раньше, чем в Китайской Народной Республике. Буквально месяцев пять назад… Мне неизвестно, чтоб принимались такие решения. Пока их не было", - ответил Песков на вопрос о том, планируется ли ввести новые боевые ордена, как это сделали недавно КНР, за взятие городов в ходе СВО.
https://ria.ru/20230612/nagrady-1877668484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Общество
В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО
Песков: учреждение наград в честь взятия городов во время спецоперации пока не планируется