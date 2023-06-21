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В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/nagrady-1879533098.html
В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО
В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО - РИА Новости, 21.06.2023
В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО
Учреждение орденов и медалей, посвященных значимым победам в ходе специальной военной операции, пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:45
2023-06-21T12:45
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Учреждение орденов и медалей, посвященных значимым победам в ходе специальной военной операции, пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас только недавно были введены новые ордена. Еще раньше, чем в Китайской Народной Республике. Буквально месяцев пять назад… Мне неизвестно, чтоб принимались такие решения. Пока их не было", - ответил Песков на вопрос о том, планируется ли ввести новые боевые ордена, как это сделали недавно КНР, за взятие городов в ходе СВО.
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россия, дмитрий песков, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Общество
В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО

Песков: учреждение наград в честь взятия городов во время спецоперации пока не планируется

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Учреждение орденов и медалей, посвященных значимым победам в ходе специальной военной операции, пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У нас только недавно были введены новые ордена. Еще раньше, чем в Китайской Народной Республике. Буквально месяцев пять назад… Мне неизвестно, чтоб принимались такие решения. Пока их не было", - ответил Песков на вопрос о том, планируется ли ввести новые боевые ордена, как это сделали недавно КНР, за взятие городов в ходе СВО.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Путин в госпитале имени Вишневского вручил награды участникам СВО
12 июня, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
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