https://ria.ru/20230621/nagrady-1879533098.html

В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО

В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО - РИА Новости, 21.06.2023

В России пока не планируют учреждать награды в честь взятия городов на СВО

Учреждение орденов и медалей, посвященных значимым победам в ходе специальной военной операции, пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:45

2023-06-21T12:45

2023-06-21T12:45

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Учреждение орденов и медалей, посвященных значимым победам в ходе специальной военной операции, пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас только недавно были введены новые ордена. Еще раньше, чем в Китайской Народной Республике. Буквально месяцев пять назад… Мне неизвестно, чтоб принимались такие решения. Пока их не было", - ответил Песков на вопрос о том, планируется ли ввести новые боевые ордена, как это сделали недавно КНР, за взятие городов в ходе СВО.

https://ria.ru/20230612/nagrady-1877668484.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, дмитрий песков, общество