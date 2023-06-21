https://ria.ru/20230621/meditsina-1879685557.html
В России провели операцию на репродуктивных органах с помощью робота
В России провели операцию на репродуктивных органах с помощью робота - РИА Новости, 21.06.2023
В России провели операцию на репродуктивных органах с помощью робота
Специалисты Научно-исследовательского института – Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского министерства здравоохранения Кубани (НИИ-ККБ РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T22:42
2023-06-21T22:42
2023-06-21T22:42
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КРАСНОДАР, 21 июн — РИА Новости. Специалисты Научно-исследовательского института – Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского министерства здравоохранения Кубани (НИИ-ККБ №1) провели в Краснодаре первую в отечественной практике операцию по сохранению репродуктивного здоровья с помощью робота-хирурга, сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова. "В НИИ-ККБ №1 заведующая гинекологическим отделением Татьяна Галдина с коллегами провели первую в России высокотехнологичную операцию по методике профессора Димитриоса Боловиса с помощью робота-хирурга da Vinci Xi по сохранению возможности выносить и родить ребенка женщине с опущением тазовых органов", - написала в телеграм-канале Минькова. Она отметила, что такие операции позволят тысячам женщин по всей стране, у которых ранее не было шансов, стать мамами. Ранее при такой патологии использовался метод по установке сетчатого импланта, однако он подходил не всем пациенткам. По словам Миньковой, автор методики является владельцем патента и старшим врачом Нюрнбергской больницы. Боловис поделился рабочими материалами, а также подключился к видеосвязи с краснодарской больницей во время проведения операции.
https://ria.ru/20230619/meditsina-1879216273.html
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общество, россия, краснодар, медицина
Общество, Россия, Краснодар, Медицина
В России провели операцию на репродуктивных органах с помощью робота
В России провели первую операцию на репродуктивных органах с помощью робота-хирурга
КРАСНОДАР, 21 июн — РИА Новости. Специалисты Научно-исследовательского института – Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского министерства здравоохранения Кубани (НИИ-ККБ №1) провели в Краснодаре первую в отечественной практике операцию по сохранению репродуктивного здоровья с помощью робота-хирурга, сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова.
"В НИИ-ККБ №1 заведующая гинекологическим отделением Татьяна Галдина с коллегами провели первую в России высокотехнологичную операцию по методике профессора Димитриоса Боловиса с помощью робота-хирурга da Vinci Xi по сохранению возможности выносить и родить ребенка женщине с опущением тазовых органов", - написала в телеграм-канале Минькова.
Она отметила, что такие операции позволят тысячам женщин по всей стране, у которых ранее не было шансов, стать мамами. Ранее при такой патологии использовался метод по установке сетчатого импланта, однако он подходил не всем пациенткам.
По словам Миньковой, автор методики является владельцем патента и старшим врачом Нюрнбергской больницы. Боловис поделился рабочими материалами, а также подключился к видеосвязи с краснодарской больницей во время проведения операции.
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