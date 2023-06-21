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Владелица фермы на Кубани передала партию перепелиных яиц бойцам СВО - РИА Новости, 21.06.2023
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12:14 21.06.2023
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Владелица фермы на Кубани передала партию перепелиных яиц бойцам СВО
Владелица фермы на Кубани передала партию перепелиных яиц бойцам СВО - РИА Новости, 21.06.2023
Владелица фермы на Кубани передала партию перепелиных яиц бойцам СВО
Владелица перепелиной фермы в кубанском поселке передала более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов мяса для участников спецоперации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:14
2023-06-21T12:14
надежные люди
краснодарский край
динской район
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Владелица перепелиной фермы в кубанском поселке передала более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов мяса для участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае. Отмечается, что Ольга Шалапутова владеет домашней перепелиной фермой в посёлке Южный Динского района, женщина обратилась в исполком общественной организации для того, чтобы передать продукцию. "Ольга Петровна уже дважды передала гуманитарную помощь. Всего более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов перепелиного мяса. Она хочет сотрудничать и помогать бойцам дальше", - рассказали в пресс-службе.
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Надежные люди, Краснодарский край, Динской район
Владелица фермы на Кубани передала партию перепелиных яиц бойцам СВО

Владелица фермы на Кубани передала 1,5 тысячи перепелиных яиц бойцам СВО

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Владелица перепелиной фермы в кубанском поселке передала более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов мяса для участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае.
Отмечается, что Ольга Шалапутова владеет домашней перепелиной фермой в посёлке Южный Динского района, женщина обратилась в исполком общественной организации для того, чтобы передать продукцию.
"Ольга Петровна уже дважды передала гуманитарную помощь. Всего более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов перепелиного мяса. Она хочет сотрудничать и помогать бойцам дальше", - рассказали в пресс-службе.
© Пресс-служба Народного фронта в Краснодарском краеВладелица фермы переедала 1,5 тыс перепелиных яиц бойцам и переселенцам на Кубани
Владелица фермы переедала 1,5 тыс перепелиных яиц бойцам и переселенцам на Кубани
Владелица фермы переедала 1,5 тыс перепелиных яиц бойцам и переселенцам на Кубани
© Пресс-служба Народного фронта в Краснодарском крае
1 из 3
© Пресс-служба Народного фронта в Краснодарском краеВладелица фермы переедала 1,5 тыс перепелиных яиц бойцам и переселенцам на Кубани
Владелица фермы переедала 1,5 тыс перепелиных яиц бойцам и переселенцам на Кубани
Владелица фермы переедала 1,5 тыс перепелиных яиц бойцам и переселенцам на Кубани
© Пресс-служба Народного фронта в Краснодарском крае
2 из 3
© Пресс-служба Народного фронта в Краснодарском краеВладелица фермы переедала 1,5 тыс перепелиных яиц бойцам и переселенцам на Кубани
Владелица фермы переедала 1,5 тыс перепелиных яиц бойцам и переселенцам на Кубани
Владелица фермы переедала 1,5 тыс перепелиных яиц бойцам и переселенцам на Кубани
© Пресс-служба Народного фронта в Краснодарском крае
3 из 3
 
Надежные людиКраснодарский крайДинской район
 
 
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