КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Владелица перепелиной фермы в кубанском поселке передала более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов мяса для участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае. Отмечается, что Ольга Шалапутова владеет домашней перепелиной фермой в посёлке Южный Динского района, женщина обратилась в исполком общественной организации для того, чтобы передать продукцию. "Ольга Петровна уже дважды передала гуманитарную помощь. Всего более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов перепелиного мяса. Она хочет сотрудничать и помогать бойцам дальше", - рассказали в пресс-службе.
Владелица фермы на Кубани передала партию перепелиных яиц бойцам СВО
Владелица фермы на Кубани передала 1,5 тысячи перепелиных яиц бойцам СВО
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Владелица перепелиной фермы в кубанском поселке передала более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов мяса для участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае.
Отмечается, что Ольга Шалапутова владеет домашней перепелиной фермой в посёлке Южный Динского района, женщина обратилась в исполком общественной организации для того, чтобы передать продукцию.
"Ольга Петровна уже дважды передала гуманитарную помощь. Всего более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов перепелиного мяса. Она хочет сотрудничать и помогать бойцам дальше", - рассказали в пресс-службе.
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