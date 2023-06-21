https://ria.ru/20230621/kuban-1879524413.html

Владелица фермы на Кубани передала партию перепелиных яиц бойцам СВО

Владелица фермы на Кубани передала партию перепелиных яиц бойцам СВО - РИА Новости, 21.06.2023

Владелица фермы на Кубани передала партию перепелиных яиц бойцам СВО

Владелица перепелиной фермы в кубанском поселке передала более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов мяса для участников спецоперации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:14

2023-06-21T12:14

2023-06-21T12:14

надежные люди

краснодарский край

динской район

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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Владелица перепелиной фермы в кубанском поселке передала более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов мяса для участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае. Отмечается, что Ольга Шалапутова владеет домашней перепелиной фермой в посёлке Южный Динского района, женщина обратилась в исполком общественной организации для того, чтобы передать продукцию. "Ольга Петровна уже дважды передала гуманитарную помощь. Всего более 1,5 тысячи яиц и 10 килограммов перепелиного мяса. Она хочет сотрудничать и помогать бойцам дальше", - рассказали в пресс-службе.

краснодарский край

динской район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, динской район, фото