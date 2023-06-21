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Мишустин: сотрудничество России и Катара обеспечило баланс на газовом рынке - РИА Новости, 21.06.2023
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17:23 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/gaz-1879627296.html
Мишустин: сотрудничество России и Катара обеспечило баланс на газовом рынке
Мишустин: сотрудничество России и Катара обеспечило баланс на газовом рынке - РИА Новости, 21.06.2023
Мишустин: сотрудничество России и Катара обеспечило баланс на газовом рынке
Сотрудничество России и Катара помогает обеспечивать баланс спроса и предложения на мировом газовом рынке, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:23
2023-06-21T17:23
экономика
катар
россия
михаил мишустин
роснефть
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Катара помогает обеспечивать баланс спроса и предложения на мировом газовом рынке, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. "В энергетике Россия и Катар наладили стратегическое партнерство на долгосрочную перспективу. Катарское инвестиционное агентство - крупнейший акционер "Роснефти". Мы совместно работаем в Форуме стран - экспортеров газа, штаб-квартира которого находится в столице Катара, городе Доха", - перечислил направления сотрудничества глава российского правительства. "Координация действий на глобальном газовом рынке обеспечивает баланс спроса и предложения на уровне, который устраивает и производителей, и, соответственно, и потребителей голубого топлива", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20230619/gaz-1879255373.html
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экономика, катар, россия, михаил мишустин, роснефть
Экономика, Катар, Россия, Михаил Мишустин, Роснефть
Мишустин: сотрудничество России и Катара обеспечило баланс на газовом рынке

Михаил Мишустин: сотрудничество России и Катара помогло обеспечить баланс на газовом рынке

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Федерального центра медицины катастроф в Москве Федеральный центр медицины катастроф
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Федерального центра медицины катастроф в Москве Федеральный центр медицины катастроф - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Федерального центра медицины катастроф в Москве Федеральный центр медицины катастроф . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Катара помогает обеспечивать баланс спроса и предложения на мировом газовом рынке, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
"В энергетике Россия и Катар наладили стратегическое партнерство на долгосрочную перспективу. Катарское инвестиционное агентство - крупнейший акционер "Роснефти". Мы совместно работаем в Форуме стран - экспортеров газа, штаб-квартира которого находится в столице Катара, городе Доха", - перечислил направления сотрудничества глава российского правительства.
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"Координация действий на глобальном газовом рынке обеспечивает баланс спроса и предложения на уровне, который устраивает и производителей, и, соответственно, и потребителей голубого топлива", - отметил Мишустин.
 
ЭкономикаКатарРоссияМихаил МишустинРоснефть
 
 
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