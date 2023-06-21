https://ria.ru/20230621/gaz-1879627296.html

Мишустин: сотрудничество России и Катара обеспечило баланс на газовом рынке

Мишустин: сотрудничество России и Катара обеспечило баланс на газовом рынке - РИА Новости, 21.06.2023

Мишустин: сотрудничество России и Катара обеспечило баланс на газовом рынке

Сотрудничество России и Катара помогает обеспечивать баланс спроса и предложения на мировом газовом рынке, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:23

2023-06-21T17:23

2023-06-21T17:23

экономика

катар

россия

михаил мишустин

роснефть

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Катара помогает обеспечивать баланс спроса и предложения на мировом газовом рынке, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. "В энергетике Россия и Катар наладили стратегическое партнерство на долгосрочную перспективу. Катарское инвестиционное агентство - крупнейший акционер "Роснефти". Мы совместно работаем в Форуме стран - экспортеров газа, штаб-квартира которого находится в столице Катара, городе Доха", - перечислил направления сотрудничества глава российского правительства. "Координация действий на глобальном газовом рынке обеспечивает баланс спроса и предложения на уровне, который устраивает и производителей, и, соответственно, и потребителей голубого топлива", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20230619/gaz-1879255373.html

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экономика, катар, россия, михаил мишустин, роснефть