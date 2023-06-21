https://ria.ru/20230621/elektrosnabzhenie-1879627117.html

Энергетики восстановили электроснабжение большей части Шебекинского округа

Энергетики восстановили электроснабжение большей части Шебекинского округа - РИА Новости, 21.06.2023

Энергетики восстановили электроснабжение большей части Шебекинского округа

На территории Шебекинского городского округа Белгородской области восстановлено 350 километров линий электропередачи и 688 подстанций разного уровня напряжения... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:22

2023-06-21T17:22

2023-06-21T17:24

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МОСКВА, 21 июн - ПАО "Россети Центр". На территории Шебекинского городского округа Белгородской области восстановлено 350 километров линий электропередачи и 688 подстанций разного уровня напряжения после атаки украинских боевиков. Последние недели для Шебекинского городского округа были крайне тяжелыми. Массированные обстрелы гражданских объектов привели к значительным разрушениям коммунальной инфраструктуры. Только первого июня по округу было выпущено 850 снарядов.Артиллерийским огнем враг целенаправленно уничтожал мощный энергоузел, обеспечивающий электричеством крупные промышленные предприятия и более 80 тысяч жителей округа. В огне пожаров горело оборудование. Достаточно сказать, что из 955 трансформаторных подстанций повреждены были 682. Несмотря на это, энергетики ни на минуту не отступили от выполнения своей задачи. В кратчайшие сроки были мобилизованы силы и средства для проведения масштабных аварийно-восстановительных работ. Уже 1 июня, в день самой мощной атаки на Шебекино, приступила к работе группировка быстрого развертывания. На помощь коллегам прибыли бригады из других регионов, чей опыт и знания, полученные на освобожденных территориях, были так необходимы на белгородской земле.В итоге восстановлено 350 километров линий электропередачи и 688 подстанций разного уровня напряжения. Построен новый центр питания и 7,5 километров линий. Работали быстро, внимательно и осторожно, самое главное - жизнь и здоровье наших сотрудников."Проделана колоссальная, серьезная работа. Энергетики с риском для жизни буквально сражались за каждую улицу, каждый дом, чтобы быстрее вернуть людям свет. Сегодня электроснабжение большей части Шебекинского округа восстановлено. Огромное спасибо жителям за терпение и понимание, а нашим сотрудникам за отличную работу", - отметил генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.РЕКЛАМАПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603erid: 4CQwVszH9pUhqDyv9DJ

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы