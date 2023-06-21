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Эксперты из США рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа - РИА Новости, 21.06.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:07 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879628412.html
Эксперты из США рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа
Эксперты из США рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа - РИА Новости, 21.06.2023
Эксперты из США рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа
Американские специалисты не берутся характеризовать шумы, зафиксированные в районе поисков подводного аппарата в Атлантике, как "стук", который мог бы издавать... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:07
2023-06-21T18:07
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
сша
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Американские специалисты не берутся характеризовать шумы, зафиксированные в районе поисков подводного аппарата в Атлантике, как "стук", который мог бы издавать экипаж, передает телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей министерства внутренней безопасности. "Стуки, о которых сообщалось ночью, точнее описать как "звуки" или "шумы"... Власти пришли к заключению, что не могут охарактеризовать их как стуки", – сказано в сообщении. Подводные шумы зафиксировал ранее канадский противолодочный самолет P-3 в районе поиска туристического батискафа, который пропал в воскресенье во время погружения к обломкам "Титаника" с пятью людьми на борту. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
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новости - туризм, туризм, туристы, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, сша
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, США
Эксперты из США рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа

СМИ: специалисты из США не услышали стуков в шумах из района поиска батискафа

© Фото : Public DomainКорпус "Титаника" на дне Атлантики
Корпус Титаника на дне Атлантики - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Public Domain
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Американские специалисты не берутся характеризовать шумы, зафиксированные в районе поисков подводного аппарата в Атлантике, как "стук", который мог бы издавать экипаж, передает телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей министерства внутренней безопасности.
"Стуки, о которых сообщалось ночью, точнее описать как "звуки" или "шумы"... Власти пришли к заключению, что не могут охарактеризовать их как стуки", – сказано в сообщении.
Подводные шумы зафиксировал ранее канадский противолодочный самолет P-3 в районе поиска туристического батискафа, который пропал в воскресенье во время погружения к обломкам "Титаника" с пятью людьми на борту.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
Батискаф OceanGate Titan
Новые жертвы "Титаника"? Как спасают батискаф с миллиардерами в Атлантике
Вчера, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаСША
 
 
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