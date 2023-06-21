Эксперты из США рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа
СМИ: специалисты из США не услышали стуков в шумах из района поиска батискафа
© Фото : Public DomainКорпус "Титаника" на дне Атлантики
© Фото : Public Domain
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Американские специалисты не берутся характеризовать шумы, зафиксированные в районе поисков подводного аппарата в Атлантике, как "стук", который мог бы издавать экипаж, передает телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей министерства внутренней безопасности.
"Стуки, о которых сообщалось ночью, точнее описать как "звуки" или "шумы"... Власти пришли к заключению, что не могут охарактеризовать их как стуки", – сказано в сообщении.
Подводные шумы зафиксировал ранее канадский противолодочный самолет P-3 в районе поиска туристического батискафа, который пропал в воскресенье во время погружения к обломкам "Титаника" с пятью людьми на борту.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.