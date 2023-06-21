https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879628412.html

Эксперты из США рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа

Эксперты из США рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперты из США рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа

Американские специалисты не берутся характеризовать шумы, зафиксированные в районе поисков подводного аппарата в Атлантике, как "стук", который мог бы издавать... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:07

2023-06-21T18:07

2023-06-21T18:07

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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

сша

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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Американские специалисты не берутся характеризовать шумы, зафиксированные в районе поисков подводного аппарата в Атлантике, как "стук", который мог бы издавать экипаж, передает телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей министерства внутренней безопасности. "Стуки, о которых сообщалось ночью, точнее описать как "звуки" или "шумы"... Власти пришли к заключению, что не могут охарактеризовать их как стуки", – сказано в сообщении. Подводные шумы зафиксировал ранее канадский противолодочный самолет P-3 в районе поиска туристического батискафа, который пропал в воскресенье во время погружения к обломкам "Титаника" с пятью людьми на борту. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, сша