Захарова: ООН закрыла глаза на причастность Киева к подрыву аммиакопровода
Захарова: секретариат ООН закрыла глаза на причастность Киева к подрыву аммиакопровода
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Секретариат ООН никак не осудил действия Киева, которые привели к подрыву аммиакопровода Тольятти – Одесса, несмотря на регулярные дискуссии о важности продовольственной безопасности под эгидой организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Вот вы что-то слышали от, например, секретариата ООН, осуждающего подобные действия? Ноль. Ничего… Ну, если произошел подрыв - и очевидно в зоне ответственности киевского режима, - хотя бы можно было бы на месте секретариата и его специализированных структур выразить ту самую пресловутую озабоченность. Сказать, что это плохо само по себе... Но они же делают вид, что они не в курсе, не видят, у них нет данных", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, такая позиция международных чиновников относительно инцидента с аммиакопроводом идет вразрез с регулярными дискуссиями под эгидой ООН на тему продовольственной безопасности. "А я хочу обратить ваше внимание, что аммиакопровод - это тот самый механизм, та самая инфраструктура, гражданский объект, через который идут удобрения, которые обеспечивают необходимым 45 миллионов человек. Это та самая продовольственная безопасность, о которой мы столько слышали", - отметила она.
Седьмого июня Минобороны РФ сообщило, что вечером 5 июня в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса. В российской военном ведомстве назвали произошедшее терактом и отметили, что среди мирных жителей есть пострадавшие.