https://ria.ru/20230620/vystuplenie-1879368289.html
На "Дне Липецкого поля" выступят "Казаки России"
На "Дне Липецкого поля" выступят "Казаки России" - РИА Новости, 20.06.2023
На "Дне Липецкого поля" выступят "Казаки России"
"День Липецкого поля" пройдет 23 июня в деревне Бруслановка Липецкого района, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:18
2023-06-20T15:18
2023-06-20T15:18
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 июн – РИА Новости. "День Липецкого поля" пройдет 23 июня в деревне Бруслановка Липецкого района, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в 9:00 утра на территории областной сортоиспытательной станции откроется выставка современной сельхозтехники под открытым небом. Ведущие аграрии покажут новые образцы отечественных и зарубежных тракторов, комбайнов, культиваторов и другой техники.Артамонов отметил, что на главную сцену выставки с лучшими номерами выйдут участники государственного театра танца "Казаки России".Почетные гости "Дня Липецкого поля" передадут ключи от новой техники, а также вручат правительственные и ведомственные награды труженикам сёл."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты", - подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230620/lipetsk-1879278503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкий район, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 20 июн – РИА Новости. "День Липецкого поля" пройдет 23 июня в деревне Бруслановка Липецкого района, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в 9:00 утра на территории областной сортоиспытательной станции откроется выставка современной сельхозтехники под открытым небом. Ведущие аграрии покажут новые образцы отечественных и зарубежных тракторов, комбайнов, культиваторов и другой техники.
Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк"
Артамонов отметил, что на главную сцену выставки с лучшими номерами выйдут участники государственного театра танца "Казаки России".
Почетные гости "Дня Липецкого поля" передадут ключи от новой техники, а также вручат правительственные и ведомственные награды труженикам сёл.
"Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты", - подчеркнул Артамонов
.