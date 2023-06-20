https://ria.ru/20230620/vystuplenie-1879368289.html

На "Дне Липецкого поля" выступят "Казаки России"

На "Дне Липецкого поля" выступят "Казаки России" - РИА Новости, 20.06.2023

На "Дне Липецкого поля" выступят "Казаки России"

"День Липецкого поля" пройдет 23 июня в деревне Бруслановка Липецкого района, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:18

2023-06-20T15:18

2023-06-20T15:18

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 июн – РИА Новости. "День Липецкого поля" пройдет 23 июня в деревне Бруслановка Липецкого района, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в 9:00 утра на территории областной сортоиспытательной станции откроется выставка современной сельхозтехники под открытым небом. Ведущие аграрии покажут новые образцы отечественных и зарубежных тракторов, комбайнов, культиваторов и другой техники.Артамонов отметил, что на главную сцену выставки с лучшими номерами выйдут участники государственного театра танца "Казаки России".Почетные гости "Дня Липецкого поля" передадут ключи от новой техники, а также вручат правительственные и ведомственные награды труженикам сёл."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230620/lipetsk-1879278503.html

липецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкий район, игорь артамонов