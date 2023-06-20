Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии назвал обвинения Кулебы по военным из Закарпатья ложными - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 20.06.2023 (обновлено: 17:59 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/voennoplennye-1879407539.html
Глава МИД Венгрии назвал обвинения Кулебы по военным из Закарпатья ложными
Глава МИД Венгрии назвал обвинения Кулебы по военным из Закарпатья ложными - РИА Новости, 20.06.2023
Глава МИД Венгрии назвал обвинения Кулебы по военным из Закарпатья ложными
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ложными обвинения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в адрес... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:29
2023-06-20T17:59
в мире
венгрия
дмитрий кулеба
украина
виктор орбан
русская православная церковь
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
БУДАПЕШТ, 20 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ложными обвинения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за передачи Будапешту 11 военнопленных закарпатского происхождения. Об этом дипломат написал в Facebook*. &quot;Я уже много раз ясно объяснял, повторю еще раз: 11 человек освободили из плена в результате взаимодействия Русской православной церкви и Мальтийской благотворительной службы. Это произошло без участия венгерского правительства&quot;, — указал он.Сийярто также отметил, что глава украинского МИД знает, где его найти, если остались какие-то вопросы или недопонимание.Ранее Кулеба заявил, что передача пленных состоялась в политических интересах Орбана. В начале июня в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах, и потребовали немедленно допустить консула республики к военнопленным. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230616/vengriya-1878539279.html
https://ria.ru/20230222/menshinstva-1853892697.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, дмитрий кулеба, украина, виктор орбан, русская православная церковь, петер сийярто
В мире, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Украина, Виктор Орбан, Русская православная церковь, Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии назвал обвинения Кулебы по военным из Закарпатья ложными

Сийярто назвал обвинения Кулебы из-за передачи Венгрии военных из Закарпатья ложными

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 20 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ложными обвинения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за передачи Будапешту 11 военнопленных закарпатского происхождения. Об этом дипломат написал в Facebook*.
«

"Я уже много раз ясно объяснял, повторю еще раз: 11 человек освободили из плена в результате взаимодействия Русской православной церкви и Мальтийской благотворительной службы. Это произошло без участия венгерского правительства", — указал он.

Сийярто также отметил, что глава украинского МИД знает, где его найти, если остались какие-то вопросы или недопонимание.
Ранее Кулеба заявил, что передача пленных состоялась в политических интересах Орбана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан
16 июня, 09:57
В начале июня в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах, и потребовали немедленно допустить консула республики к военнопленным.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Венгрия выступила в защиту меньшинств в Закарпатье
22 февраля, 22:09
 
В миреВенгрияДмитрий КулебаУкраинаВиктор ОрбанРусская православная церковьПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала