https://ria.ru/20230620/voennoplennye-1879407539.html
Глава МИД Венгрии назвал обвинения Кулебы по военным из Закарпатья ложными
Глава МИД Венгрии назвал обвинения Кулебы по военным из Закарпатья ложными - РИА Новости, 20.06.2023
Глава МИД Венгрии назвал обвинения Кулебы по военным из Закарпатья ложными
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ложными обвинения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в адрес... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:29
2023-06-20T17:29
2023-06-20T17:59
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русская православная церковь
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БУДАПЕШТ, 20 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ложными обвинения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за передачи Будапешту 11 военнопленных закарпатского происхождения. Об этом дипломат написал в Facebook*. "Я уже много раз ясно объяснял, повторю еще раз: 11 человек освободили из плена в результате взаимодействия Русской православной церкви и Мальтийской благотворительной службы. Это произошло без участия венгерского правительства", — указал он.Сийярто также отметил, что глава украинского МИД знает, где его найти, если остались какие-то вопросы или недопонимание.Ранее Кулеба заявил, что передача пленных состоялась в политических интересах Орбана. В начале июня в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах, и потребовали немедленно допустить консула республики к военнопленным. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230616/vengriya-1878539279.html
https://ria.ru/20230222/menshinstva-1853892697.html
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в мире, венгрия, дмитрий кулеба, украина, виктор орбан, русская православная церковь, петер сийярто
В мире, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Украина, Виктор Орбан, Русская православная церковь, Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии назвал обвинения Кулебы по военным из Закарпатья ложными
Сийярто назвал обвинения Кулебы из-за передачи Венгрии военных из Закарпатья ложными
БУДАПЕШТ, 20 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ложными обвинения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за передачи Будапешту 11 военнопленных закарпатского происхождения. Об этом дипломат написал в Facebook*.
«
"Я уже много раз ясно объяснял, повторю еще раз: 11 человек освободили из плена в результате взаимодействия Русской православной церкви и Мальтийской благотворительной службы. Это произошло без участия венгерского правительства", — указал он.
Сийярто также отметил, что глава украинского МИД знает, где его найти, если остались какие-то вопросы или недопонимание.
Ранее Кулеба заявил, что передача пленных состоялась в политических интересах Орбана.
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В начале июня в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах, и потребовали немедленно допустить консула республики к военнопленным.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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