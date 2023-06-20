https://ria.ru/20230620/rudenya-1879367846.html

Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" - РИА Новости, 20.06.2023

Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по реализации в Верхневолжье национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:15

2023-06-20T15:15

2023-06-20T15:15

тверская область

тверь

игорь руденя

жилье

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ТВЕРЬ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по реализации в Верхневолжье национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги реализации в Верхневолжье национального проекта "Жилье и городская среда" в части строительства жилого фонда и переселения граждан из аварийного жилья рассмотрены во вторник на заседании регионального правительства."У нас в регионе в 2022 году по сравнению с 2021-м ввод жилья увеличился на 30 процентов. Но, учитывая имеющиеся потребности, этого недостаточно. Также хотел бы отдельно отметить, что на территориях, где будут строиться многоквартирные дома выше четырех этажей, необходимо обсуждать эти вопросы и советоваться с нашими гражданами", - отметил Руденя.Губернатор подчеркнул, что обязательным условием при строительстве домов является обеспечение новых микрорайонов и жилых комплексов всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.Всего с 2019 года в регионе введено 2,9 миллиона квадратных метров жилья, жилищные условия улучшили более 127 тысяч семей. В прошлом году введено 776 тысяч квадратных метров жилья - это 3513 индивидуальных жилых домов, строительство которых активно развивается в регионе, а также 94 многоквартирных дома (МКД) в Твери, Калининском, Конаковском и Нелидовском округах.В этом году уже введено 1640 индивидуальных жилых домов общей площадью 219 тысяч квадратных метров, а также 18 МКД площадью 92,2 тысячи квадратных метров в Твери, Калининском и Конаковском округах. Строятся жилые комплексы, которые будут введены в этом и последующих годах. В частности, в Твери это ЖК "Медовый", "Европейский", "Новая Тверь", "Южный", "Мичуринский", "Юность" "Ботаника" и другие, в Калининском округе - "Есенинские поля", в Конаковском - "Завидово". Всего за текущий год планируется ввести не менее 777 тысяч квадратных метров жилья.В Верхневолжье продолжается переселение граждан из аварийного жилья. С 2019 года в новые квартиры переехали 1370 человек.Руденя отметил, что необходимо обеспечить увеличение эффективности реализации национального проекта, особенно в части переселения граждан из аварийного жилья.Также на заседании областного правительства рассмотрен ход реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов.В 2022 году завершен капитальный ремонт в 213 многоквартирных домах, что позволило улучшить условия проживания более чем 20 тысяч человек. С начала 2023 года капремонт проведен в 69 МКД. Всего в этом году планируется провести 804 вида работ в 608 многоквартирных домах, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230617/soglasheniya-1878921167.html

https://ria.ru/20230616/forum-1878783705.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, жилье