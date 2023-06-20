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При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 20.06.2023 (обновлено: 14:15 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pogibshaya-1879352205.html
При обстреле Горловки погибла женщина
При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 20.06.2023
При обстреле Горловки погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:14
2023-06-20T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. &quot;Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Вечная память&quot;, - написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска в 12.50 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки погибла женщина

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками погибла мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
«

"Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Вечная память", - написал Приходько.

Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска в 12.50 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦКК
 
 
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