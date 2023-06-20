https://ria.ru/20230620/pogibshaya-1879352205.html

При обстреле Горловки погибла женщина

При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 20.06.2023

При обстреле Горловки погибла женщина

Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:14

2023-06-20T14:14

2023-06-20T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Вечная память", - написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска в 12.50 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк