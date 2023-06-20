https://ria.ru/20230620/pogibshaya-1879352205.html
При обстреле Горловки погибла женщина
При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 20.06.2023
При обстреле Горловки погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:14
2023-06-20T14:14
2023-06-20T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Вечная память", - написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска в 12.50 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки погибла женщина
Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками погибла мирная жительница