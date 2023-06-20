https://ria.ru/20230620/peregovory-1879269719.html
В Астане начались переговоры по урегулированию в Сирии
В Астане начались переговоры по урегулированию в Сирии - РИА Новости, 20.06.2023
В Астане начались переговоры по урегулированию в Сирии
Переговоры астанинского формата по урегулированию в Сирии стартовали в столице Казахстана со встречи делегаций России и правительства Сирии. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:02
2023-06-20T07:02
2023-06-20T08:29
сирия
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астана
александр лаврентьев
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михаил богданов
в мире
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АСТАНА, 20 июн – РИА Новости. Переговоры астанинского формата по урегулированию в Сирии стартовали в столице Казахстана со встречи делегаций России и правительства Сирии. Это уже 20-й раунд переговоров такого формата. Российскую сторону представляют сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов, который также является заместителем министра иностранных дел России. В Астане также пройдет четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана, основной целью которой является вопрос о нормализации отношений. От Турции в переговорах участвуют замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы МИД Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи.В Москве 10 мая прошла четырехстороння встреча на уровне глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии, именно по ее итогам министры распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тогда приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20230620/peregovory-1879269428.html
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сирия, россия, астана, александр лаврентьев, сергей лавров, михаил богданов, в мире
Сирия, Россия, Астана, Александр Лаврентьев, Сергей Лавров, Михаил Богданов, В мире
В Астане начались переговоры по урегулированию в Сирии
В столице Казахстана стартовали переговоры астанинского формата по урегулированию в Сирии