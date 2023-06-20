https://ria.ru/20230620/oshibka-1879389841.html

В Польше рассказали, какой фатальный просчет совершил Зеленский

В Польше рассказали, какой фатальный просчет совершил Зеленский - РИА Новости, 20.06.2023

В Польше рассказали, какой фатальный просчет совершил Зеленский

Отказ президента Украины Владимира Зеленского подписать стамбульский договор с Москвой будет стоить жизни тысячам украинцев, пишет обозреватель Ян Энгельгард в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:44

2023-06-20T16:44

2023-06-20T16:44

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отказ президента Украины Владимира Зеленского подписать стамбульский договор с Москвой будет стоить жизни тысячам украинцев, пишет обозреватель Ян Энгельгард в статье для Myśl Polska."Отказавшись от Стамбульского соглашения, Зеленский взял на себя огромную ответственность – он, как игрок в покер, сделал крупную ставку: победа или смерть. Самое страшное, что речь идет о смерти тысяч простых украинцев", — говорится в материале.Украинский лидер совершил смертельную ошибку, последовав указаниям Запада, которому наплевать на судьбу украинцев, и отвергнув план России по урегулированию конфликта, утверждает журналист. Это решение будет иметь серьезные последствия для Украины и ее народа, указывает он."Одно можно сказать наверняка – в любом случае это был, пожалуй, последний шанс остановить конфликт и сохранить жизни тысяч людей", — подытожил обозреватель.Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что Президент России Владимир Путин полностью дискредитировал Владимира Зеленского, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230620/vsu-1879374253.html

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в мире, украина, россия, польша, владимир зеленский