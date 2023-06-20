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В Польше рассказали, какой фатальный просчет совершил Зеленский - РИА Новости, 20.06.2023
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16:44 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/oshibka-1879389841.html
В Польше рассказали, какой фатальный просчет совершил Зеленский
В Польше рассказали, какой фатальный просчет совершил Зеленский - РИА Новости, 20.06.2023
В Польше рассказали, какой фатальный просчет совершил Зеленский
Отказ президента Украины Владимира Зеленского подписать стамбульский договор с Москвой будет стоить жизни тысячам украинцев, пишет обозреватель Ян Энгельгард в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:44
2023-06-20T16:44
в мире
украина
россия
польша
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отказ президента Украины Владимира Зеленского подписать стамбульский договор с Москвой будет стоить жизни тысячам украинцев, пишет обозреватель Ян Энгельгард в статье для Myśl Polska."Отказавшись от Стамбульского соглашения, Зеленский взял на себя огромную ответственность – он, как игрок в покер, сделал крупную ставку: победа или смерть. Самое страшное, что речь идет о смерти тысяч простых украинцев", — говорится в материале.Украинский лидер совершил смертельную ошибку, последовав указаниям Запада, которому наплевать на судьбу украинцев, и отвергнув план России по урегулированию конфликта, утверждает журналист. Это решение будет иметь серьезные последствия для Украины и ее народа, указывает он.&quot;Одно можно сказать наверняка – в любом случае это был, пожалуй, последний шанс остановить конфликт и сохранить жизни тысяч людей&quot;, — подытожил обозреватель.Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что Президент России Владимир Путин полностью дискредитировал Владимира Зеленского, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230620/vsu-1879374253.html
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в мире, украина, россия, польша, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Зеленский
В Польше рассказали, какой фатальный просчет совершил Зеленский

Myśl Polska: Зеленский ошибся, отвернув стамбульские соглашения

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отказ президента Украины Владимира Зеленского подписать стамбульский договор с Москвой будет стоить жизни тысячам украинцев, пишет обозреватель Ян Энгельгард в статье для Myśl Polska.
"Отказавшись от Стамбульского соглашения, Зеленский взял на себя огромную ответственность – он, как игрок в покер, сделал крупную ставку: победа или смерть. Самое страшное, что речь идет о смерти тысяч простых украинцев", — говорится в материале.
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Украинский лидер совершил смертельную ошибку, последовав указаниям Запада, которому наплевать на судьбу украинцев, и отвергнув план России по урегулированию конфликта, утверждает журналист. Это решение будет иметь серьезные последствия для Украины и ее народа, указывает он.
«

"Одно можно сказать наверняка – в любом случае это был, пожалуй, последний шанс остановить конфликт и сохранить жизни тысяч людей", — подытожил обозреватель.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что Президент России Владимир Путин полностью дискредитировал Владимира Зеленского, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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