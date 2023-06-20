https://ria.ru/20230620/kosovo-1879386740.html

Президент Сербии назвал условие для начала переговоров с "премьером" Косово

Президент Сербии назвал условие для начала переговоров с "премьером" Косово - РИА Новости, 20.06.2023

Президент Сербии назвал условие для начала переговоров с "премьером" Косово

Президент Сербии Александр Вучич снова отказался разговаривать с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, пока власти в Приштине не... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:28

2023-06-20T16:28

2023-06-20T16:28

в мире

косово

сербия

александр вучич

альбин курти

евросоюз

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БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич снова отказался разговаривать с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, пока власти в Приштине не освободят всех задержанных сербов, не отзовут албанских глав муниципалитетов и спецназ полиции с севера края. "Не поеду разговаривать с Курти, пока не будет освобожден каждый задержанный серб, пока не отзовут ложных мэров с севера края, пока не будет отозван спецназ их полиции и пока не перестанут задерживать сербов каждый день. А потом будем разговаривать о том, как наиболее быстрым образом, в соответствии с подписанным, формировать Сообщество сербских общин", - заявил Вучич журналистам во вторник. Ранее он уже говорил, что не будет вести переговоры с "премьером" самопровозглашенной республики Косово, пока Приштина не освободит задержанных сербов. В поселке Лепосавич на севере края в понедельник утром был задержан шестой за последнее время серб - Урош В. на выходе из своего дома. Граждане провели мирное шествие от северной Косовска-Митровицы до Звечана и митинг перед зданием муниципалитета Лепосавич, с требованием освободить соотечественников. В обращении к гражданам в воскресенье президент Сербии напомнил, что с начала года по вине сербов не был ранен ни один косовский албанец. При этом в ночь на православное Рождество близ села Готовуша албанец из Сил безопасности Косово ранил из пистолета двоих юношей, 23 января косовские полицейские на Бистрицком мосту на севере Косово ранили таксиста, а 29 мая на протестах в Звечане еще одного мужчину ранили двумя пулями со спины. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель призвал сербского и косовоалбанского лидеров провести новый раунд переговоров на следующей неделе в Брюсселе. Косовский "премьер" Альбин Курти ответил, что рассмотрит это предложение. Вечером в субботу брат и сестра, косовские сербы 2005 и 2007 года рождения катались на квадроцикле близ села Рудине муниципалитета Звечан на севере Косово и Метохии. Патруль косовоалбанской полиции их остановил, повалил на землю и избил, подростки помещены в больницу северной Косовска-Митровицы с травмами от ударов и в состоянии шока. В субботу косовоалбанские полицейские на глазах у жены и дочери задержали на КПП "Ярине" на въезде из центральной Сербии медработника больницы северной Косовска-Митровицы Далибора Спасича по подозрению в участии в беспорядках. Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики. Их водители в ночь на вторник перекрыли трассы для грузового транспорта с косовоалбанскими номерами.

https://ria.ru/20230615/politika-1878367832.html

https://ria.ru/20230607/kosovo-1876714974.html

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в мире, косово, сербия, александр вучич, альбин курти, евросоюз