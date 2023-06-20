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Архангельские спасатели вытянули корову из болота
Архангельские спасатели вытянули корову из болота - РИА Новости, 20.06.2023
Архангельские спасатели вытянули корову из болота
В Исакогорке Архангельской области вытянули из болота 500-килограммовую корову, сообщила Служба спасения имени И. А. Поливаного в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:55
2023-06-20T12:55
2023-06-20T13:29
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МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости. В Исакогорке Архангельской области вытянули из болота 500-килограммовую корову, сообщила Служба спасения имени И. А. Поливаного в соцсети "ВКонтакте"."Обессиленное животное пыталось выбраться из вязкого плена, но все было тщетно. В среднем вес коровы составляет 500 килограммов. Хозяевам тоже было не под силу справиться с ситуацией", — говорится в публикации.Накануне вечером за помощью обратилась хозяйка животного, осознав, что сама не сможет помочь корове, которая провалилась в болото."По приезде дежурной группы из болота виднелась лишь голова коровы", — рассказали в службе спасения.Тогда спасатели соорудили гать, после чего с помощью рычагов и веревки благополучно извлекли животное и передали хозяйке.Спасательному отряду не впервой выполнять подобные сложные задания. В середине июня к ним обратились работники конного клуба: их подопечный пони Бусинка провалился в канаву с водой и не мог выбраться сам из-за крутизны берега и особенностей роста. Тогда спасатель спустился в яму, зафиксировал пони буксировочной лямкой. После этого Бусинку извлекли при помощи физической силы.
https://ria.ru/20230523/losenok-1873540532.html
https://ria.ru/20230615/boloto-1878347086.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, архангельская область
Хорошие новости, Происшествия, Архангельская область
Архангельские спасатели вытянули корову из болота
Спасатели в Архангельской области вытащили из болота корову, весящую около 500 килограммов
МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости.
В Исакогорке Архангельской области вытянули из болота 500-килограммовую корову, сообщила Служба спасения имени И. А. Поливаного в соцсети "ВКонтакте
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"Обессиленное животное пыталось выбраться из вязкого плена, но все было тщетно. В среднем вес коровы составляет 500 килограммов. Хозяевам тоже было не под силу справиться с ситуацией", — говорится в публикации.
Накануне вечером за помощью обратилась хозяйка животного, осознав, что сама не сможет помочь корове, которая провалилась в болото.
"По приезде дежурной группы из болота виднелась лишь голова коровы", — рассказали в службе спасения.
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Тогда спасатели соорудили гать, после чего с помощью рычагов и веревки благополучно извлекли животное и передали хозяйке.
Спасательному отряду не впервой выполнять подобные сложные задания. В середине июня к ним обратились работники конного клуба: их подопечный пони Бусинка провалился в канаву с водой и не мог выбраться сам из-за крутизны берега и особенностей роста. Тогда спасатель спустился в яму, зафиксировал пони буксировочной лямкой. После этого Бусинку извлекли при помощи физической силы.
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