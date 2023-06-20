https://ria.ru/20230620/korova-1879325921.html

Архангельские спасатели вытянули корову из болота

Архангельские спасатели вытянули корову из болота - РИА Новости, 20.06.2023

Архангельские спасатели вытянули корову из болота

В Исакогорке Архангельской области вытянули из болота 500-килограммовую корову, сообщила Служба спасения имени И. А. Поливаного в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:55

2023-06-20T12:55

2023-06-20T13:29

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архангельская область

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МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости. В Исакогорке Архангельской области вытянули из болота 500-килограммовую корову, сообщила Служба спасения имени И. А. Поливаного в соцсети "ВКонтакте"."Обессиленное животное пыталось выбраться из вязкого плена, но все было тщетно. В среднем вес коровы составляет 500 килограммов. Хозяевам тоже было не под силу справиться с ситуацией", — говорится в публикации.Накануне вечером за помощью обратилась хозяйка животного, осознав, что сама не сможет помочь корове, которая провалилась в болото."По приезде дежурной группы из болота виднелась лишь голова коровы", — рассказали в службе спасения.Тогда спасатели соорудили гать, после чего с помощью рычагов и веревки благополучно извлекли животное и передали хозяйке.Спасательному отряду не впервой выполнять подобные сложные задания. В середине июня к ним обратились работники конного клуба: их подопечный пони Бусинка провалился в канаву с водой и не мог выбраться сам из-за крутизны берега и особенностей роста. Тогда спасатель спустился в яму, зафиксировал пони буксировочной лямкой. После этого Бусинку извлекли при помощи физической силы.

https://ria.ru/20230523/losenok-1873540532.html

https://ria.ru/20230615/boloto-1878347086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, архангельская область