https://ria.ru/20230620/kompensatsiya-1879360946.html

Эвакуированные должны получать компенсацию за поднаем, заявила Москалькова

Эвакуированные должны получать компенсацию за поднаем, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.06.2023

Эвакуированные должны получать компенсацию за поднаем, заявила Москалькова

Эвакуированные белгородцы, не проживающие в пунктах временного размещения, должны получать компенсацию за поднаём, сообщила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:51

2023-06-20T14:51

2023-06-20T14:51

белгородская область

россия

украина

татьяна москалькова

общество

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БЕЛГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Эвакуированные белгородцы, не проживающие в пунктах временного размещения, должны получать компенсацию за поднаём, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Я вижу, что люди должны получить компенсацию за поднаём, если они не проживают в пунктах временного размещения, с вычетом тех гуманитарных пакетов, которые люди получают в виде продуктов на постоянной основе", - сказала Москалькова журналистам в ходе рабочей поездки в Белгородскую область. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа. Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.

https://ria.ru/20230620/moskalkova-1879321413.html

https://ria.ru/20230619/moskalkova-1879191081.html

белгородская область

россия

украина

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Дарья Буймова

белгородская область, россия, украина, татьяна москалькова, общество