https://ria.ru/20230620/kompensatsiya-1879360946.html
Эвакуированные должны получать компенсацию за поднаем, заявила Москалькова
Эвакуированные должны получать компенсацию за поднаем, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.06.2023
Эвакуированные должны получать компенсацию за поднаем, заявила Москалькова
Эвакуированные белгородцы, не проживающие в пунктах временного размещения, должны получать компенсацию за поднаём, сообщила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:51
2023-06-20T14:51
2023-06-20T14:51
белгородская область
россия
украина
татьяна москалькова
общество
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БЕЛГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Эвакуированные белгородцы, не проживающие в пунктах временного размещения, должны получать компенсацию за поднаём, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Я вижу, что люди должны получить компенсацию за поднаём, если они не проживают в пунктах временного размещения, с вычетом тех гуманитарных пакетов, которые люди получают в виде продуктов на постоянной основе", - сказала Москалькова журналистам в ходе рабочей поездки в Белгородскую область. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа. Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
https://ria.ru/20230620/moskalkova-1879321413.html
https://ria.ru/20230619/moskalkova-1879191081.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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белгородская область, россия, украина, татьяна москалькова, общество
Белгородская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Общество
Эвакуированные должны получать компенсацию за поднаем, заявила Москалькова
Москалькова: эвакуированные белгородцы, не проживающие в ПВР, должны получать компенсацию