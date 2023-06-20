https://ria.ru/20230620/kladbischa-1879304128.html
Разрушение Каховской ГЭС подтопило 12 кладбищ в Херсонской области
Разрушение Каховской ГЭС подтопило 12 кладбищ в Херсонской области - РИА Новости, 20.06.2023
Разрушение Каховской ГЭС подтопило 12 кладбищ в Херсонской области
Двенадцать кладбищ, по уточненным данным, оказались в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:46
2023-06-20T11:46
2023-06-20T11:46
происшествия
херсонская область
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Двенадцать кладбищ, по уточненным данным, оказались в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В результате разрушения плотины Каховской ГЭС в зоны подтопления попали 12 кладбищ", - сказал собеседник агентства. Ранее в экстренных службах сообщали, что в зону подтопления попали пять кладбищ и скотомогильник. По словам собеседника, всего из зон бедствия были эвакуированы почти 8,2 тысячи человек, в том числе порядка 590 детей.
https://ria.ru/20230620/infektsii-1879283646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс
Происшествия, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС подтопило 12 кладбищ в Херсонской области
Разрушение плотины Каховской ГЭС подтопило 12 кладбищ в Херсонской области
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Двенадцать кладбищ, по уточненным данным, оказались в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате разрушения плотины Каховской ГЭС в зоны подтопления попали 12 кладбищ", - сказал собеседник агентства.
Ранее в экстренных службах сообщали, что в зону подтопления попали пять кладбищ и скотомогильник.
По словам собеседника, всего из зон бедствия были эвакуированы почти 8,2 тысячи человек, в том числе порядка 590 детей.
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