https://ria.ru/20230620/kitay-1879266304.html

Главы МИД Китая и Германии договорились поддерживать контакты по Украине

Главы МИД Китая и Германии договорились поддерживать контакты по Украине - РИА Новости, 20.06.2023

Главы МИД Китая и Германии договорились поддерживать контакты по Украине

Главы МИД Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок договорились поддерживать контакты по украинскому кризису, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:26

2023-06-20T05:26

2023-06-20T05:26

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германия

франция

цинь ган

анналена бербок

ли цян

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ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Главы МИД Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок договорились поддерживать контакты по украинскому кризису, сообщил МИД КНР. Отмечается, что Цинь Ган и Бербок провели телефонный разговор в понедельник вечером. “Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, договорились поддерживать контакты”, - говорится в сообщении на сайте МИД. Кроме того, сообщается, что Цинь Ган сказал своей коллеге, что внешнеполитические ведомства двух стран продолжат выполнять координирующую роль в двусторонних отношениях, углублять диалог на всех уровнях, укреплять координацию по международным и региональным вопросам. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.

https://ria.ru/20230614/khankhuey-1877901856.html

https://ria.ru/20230620/kitay-1879258032.html

китай

германия

франция

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в мире, китай, германия, франция, цинь ган, анналена бербок, ли цян