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Главы МИД Китая и Германии договорились поддерживать контакты по Украине - РИА Новости, 20.06.2023
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05:26 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kitay-1879266304.html
Главы МИД Китая и Германии договорились поддерживать контакты по Украине
Главы МИД Китая и Германии договорились поддерживать контакты по Украине - РИА Новости, 20.06.2023
Главы МИД Китая и Германии договорились поддерживать контакты по Украине
Главы МИД Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок договорились поддерживать контакты по украинскому кризису, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:26
2023-06-20T05:26
в мире
китай
германия
франция
цинь ган
анналена бербок
ли цян
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ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Главы МИД Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок договорились поддерживать контакты по украинскому кризису, сообщил МИД КНР. Отмечается, что Цинь Ган и Бербок провели телефонный разговор в понедельник вечером. “Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, договорились поддерживать контакты”, - говорится в сообщении на сайте МИД. Кроме того, сообщается, что Цинь Ган сказал своей коллеге, что внешнеполитические ведомства двух стран продолжат выполнять координирующую роль в двусторонних отношениях, углублять диалог на всех уровнях, укреплять координацию по международным и региональным вопросам. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.
https://ria.ru/20230614/khankhuey-1877901856.html
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в мире, китай, германия, франция, цинь ган, анналена бербок, ли цян
В мире, Китай, Германия, Франция, Цинь Ган, Анналена Бербок, Ли Цян
Главы МИД Китая и Германии договорились поддерживать контакты по Украине

МИД КНР сообщил о договоренности с ФРГ поддерживать контакты по украинскому кризису

© AP Photo / Andy WongРаботник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине
Работник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Andy Wong
Работник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Главы МИД Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок договорились поддерживать контакты по украинскому кризису, сообщил МИД КНР.
Отмечается, что Цинь Ган и Бербок провели телефонный разговор в понедельник вечером.
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“Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, договорились поддерживать контакты”, - говорится в сообщении на сайте МИД.
Кроме того, сообщается, что Цинь Ган сказал своей коллеге, что внешнеполитические ведомства двух стран продолжат выполнять координирующую роль в двусторонних отношениях, углублять диалог на всех уровнях, укреплять координацию по международным и региональным вопросам.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.
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