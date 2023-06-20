https://ria.ru/20230620/donetsk-1879296493.html
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 20.06.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за 10 минут 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:06
2023-06-20T11:06
2023-06-20T11:06
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за 10 минут 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - рассказали в представительстве. Кроме того, в 10.25 было выпущено еще шесть снарядов такого же калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам города. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район находится на западе Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871347317.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра