https://ria.ru/20230620/bezhentsy-1879138542.html

Всемирный день беженцев

Всемирный день беженцев - РИА Новости, 20.06.2023

Всемирный день беженцев

Ежегодно 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T01:25

2023-06-20T01:25

2023-06-20T01:25

справки

в мире

беженцы

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Ежегодно 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев.Впервые Всемирный день беженцев прошел в 2001 году, он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года. В 2001 году исполнилось 50 лет со дня принятия в 1951 году Конвенции о статусе беженцев, где были определены понятие "беженец", обозначены их права и свободы, а также обязанности государств по отношению к этим людям. В настоящее время участниками конвенции являются 146 стран.В соответствии с Конвенцией, беженцы – это лица, покинувшие свои страны по причине обоснованной боязни преследований из-за расовой, религиозной принадлежности, гражданства, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе, которые не могут или не хотят возвращаться. Многие люди становятся беженцами из-за стихийных бедствий или техногенных катастроф. Ключевой аспект Конвенции – запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения. В документе говорится, что "государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений". Это постановление не может применяться к беженцам, которые представляют угрозу безопасности страны, в которой они находятся, или к лицам, осужденным за особо тяжкие преступления.Согласно Конвенции 1951 года беженцы имеют следующие права: – право на защиту от высылки, кроме особо тяжких случаев, – право на защиту от наказания за незаконное пересечение границы договаривающегося государства, – право на работу по найму, – право на жилье, – право на образование, – право на правительственную и социальную поддержку, – право на религиозные убеждения, – право обращения в суд, – право свободного передвижения, – право на получение удостоверения личности.В середине ХХ века международная помощь требовалась примерно 1,25 миллиона беженцев во всем мире, включая 350 тысяч беженцев в Европе, которая все еще боролась с последствиями Второй мировой войны. К концу 1950-х годов узел основных проблем беженцев переместился из Европы на другие континенты, в первую очередь в Африку. В последующие десятилетия география этого явления существенно расширилась за счет Южной Азии, Ближнего Востока, Балкан. Признавая ответственность Организации Объединенных Наций за дела беженцев, Генеральная Ассамблея ООН в 1950 году учредила Управление верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев, которое начало свою деятельность 1 января 1951 года. Две главные функции УВКБ – предоставление беженцам международной защиты и стремление найти надежные решения проблемы беженцев.УВКБ ООН – единственная международная организация, уполномоченная защищать беженцев во всем мире. Несмотря на то, что мандат УВКБ предусматривает защиту и помощь беженцам, к нему все чаще обращаются с просьбами об оказании помощи более широкому кругу лиц, находящихся в положении, аналогичном положению беженцев. Сюда входят внутренне перемещенные лица, бывшие беженцы, лица без гражданства.В последнее десятилетие наблюдаются самые масштабные перемещения населения через международные границы во всем мире.По данным УВКБ ООН, к концу 2022 года в мире насчитывалось 108,4 миллиона человек, перемещенных в результате войн, преследований, насилия, нарушений прав человека или стихийных бедствий. Это на 19,1 миллиона человек больше, чем годом ранее.По предварительным оценкам, к маю 2023 года, число беженцев и внутренних переселенцев составляло уже 110 миллионов человек.Среди вынужденных переселенцев 35,3 миллиона были беженцами, которые в поисках безопасности пересекли международные границы, 62,5 миллиона человек (58%) – это внутренние переселенцы, которые переместились в другие районы в границах своих стран.Страны с низким и средним уровнем доходов приняли больше перемещенных лиц (76%), чем богатые государства. При этом в 46 наименее развитых странах мира находится более 20% всех беженцев. Более 50% беженцев и других лиц, нуждающихся в международной защите, приходятся на такие страны как Сирия (6,5 миллиона), Украина (5,7 миллиона) и Афганистан (5,7 миллиона). В 2022 году более 339 тысяч беженцев вернулись домой, в 38 стран. Больше всего возвращенцев было зарегистрировано в Южном Судане, Сирии, Камеруне и Кот-д’Ивуаре.В свои дома также вернулись 5,7 миллиона внутренних переселенцев в таких странах, как Эфиопия, Мьянма, Сирия, Мозамбик и Демократическая Республика Конго.Европа в последние годы пережила крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным европейского пограничного агентства Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли около 1,8 миллиона мигрантов, что в шесть раз превысило предыдущий рекорд, установленный в 2014 году (283 500 человек). Начиная с 2015 года число прибывающих в Европу мигрантов последовательно снижалось.Однако в 2021-2022 годах в Европе наблюдается "резкий рост" нелегальных пересечений границы вслед за относительно низким уровнем в 2020 году, связанным с пандемией.Согласно данным пограничного агентства ЕС Frontex, в 2022 году было отмечено около 330 тысяч незаконных пересечений границы. Это на 64% больше, чем в 2021 году.Наиболее часто использовался западно-балканский маршрут, на долю которого пришлось 45% всех нелегальных пересечений границы (145 600) в направлении стран Евросоюза. Эта цифра отражает рост числа нелегалов на 136% за последний год. Маршрут по Центральному Средиземноморью был вторым наиболее часто используемым маршрутом, здесь выявлено 102 529 незаконных въездов в ЕС, на 51% больше, чем в 2021 году.Основная доля незаконных мигрантов приходится на сирийцев, афганцев и тунисцев.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". В феврале 2022 года началась масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса. По данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой на декабрь 2022 года, с февраля 2022 года в Россию прибыли пять миллионов украинских беженцев, в том числе более 700 тысяч детей. На территории 61 субъекта Российской Федерации в 880 пунктах временного размещения находились 42 294 человека, в том числе 12 532 ребенка, значительная часть их в Ростовской области. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на 6 июня 2023 года, количество украинских беженцев в мире – 6,28 миллиона человек, из них в Европе – 5,9 миллиона. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, беженцы