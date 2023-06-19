https://ria.ru/20230619/voronka-1879247088.html
В Волновахе на месте остановки, куда попала ракета HIMARS, осталась воронка
В Волновахе на месте остановки, куда попала ракета HIMARS, осталась воронка - РИА Новости, 19.06.2023
В Волновахе на месте остановки, куда попала ракета HIMARS, осталась воронка
Большая воронка осталась в Волновахе на месте автобусной остановки, в которую попала ракета РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T21:38
2023-06-19T21:38
2023-06-19T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 19 июн - РИА Новости. Большая воронка осталась в Волновахе на месте автобусной остановки, в которую попала ракета РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел произошел в районе 9 часов утра, когда горожане ехали на работу. Выпущенная украинскими военными американская ракета попала точно в автобусную остановку, ранив осколками и взрывной волной двух женщин, которые ожидали автобуса. Ракета пробила землю так глубоко, что повредила локальный водопровод. "Это была очень оживленная остановка. Здесь часто останавливались маршрутки, как раз по направлению в центр города", - рассказал РИА Новости местный житель Алексей. Мэр Волновахи Константина Зинченко рассказал РИА Новости, что от остановки "осталась одна воронка". "В районе школы №7 было прямое попадание в остановочный павильон, от которого осталась одна воронка. Пострадало две женщины", - сказал он. По данным совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего при массированном обстреле Волновахи в понедельник утром пострадали 20 человек. Несколько из них в тяжелом состоянии эвакуированы в Донецк. Большая часть пострадавших находилась на гуманитарном складе, где утром должна была начаться выдача стройматериалов для восстановления частных домов и квартир. Пострадали грузчики склада и люди, стоявшие в очереди за стройматериалами. На 30% был уничтожен груз с новыми окнами для горожан.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
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Воронка в Волновахе на месте остановки, в которую попала ракета HIMARS
Большая воронка осталась в Волновахе на месте остановки, в которую попала ракета из американской РСЗО HIMARS. Осколки ранили двух женщин, ждавших автобус. Ракета пробила землю так глубоко, что повредила водопровод.
2023-06-19T21:38
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Украина, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Волновахе на месте остановки, куда попала ракета HIMARS, осталась воронка
В Волновахе на месте попадания HIMARS в автобусную остановку осталась большая воронка