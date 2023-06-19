https://ria.ru/20230619/voronka-1879247088.html

В Волновахе на месте остановки, куда попала ракета HIMARS, осталась воронка

В Волновахе на месте остановки, куда попала ракета HIMARS, осталась воронка - РИА Новости, 19.06.2023

В Волновахе на месте остановки, куда попала ракета HIMARS, осталась воронка

Большая воронка осталась в Волновахе на месте автобусной остановки, в которую попала ракета РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T21:38

2023-06-19T21:38

2023-06-19T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

украина

донецк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879245968_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c48ce1792bf7966a4b0576938c6f1c8.jpg

ВОЛНОВАХА (ДНР), 19 июн - РИА Новости. Большая воронка осталась в Волновахе на месте автобусной остановки, в которую попала ракета РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел произошел в районе 9 часов утра, когда горожане ехали на работу. Выпущенная украинскими военными американская ракета попала точно в автобусную остановку, ранив осколками и взрывной волной двух женщин, которые ожидали автобуса. Ракета пробила землю так глубоко, что повредила локальный водопровод. "Это была очень оживленная остановка. Здесь часто останавливались маршрутки, как раз по направлению в центр города", - рассказал РИА Новости местный житель Алексей. Мэр Волновахи Константина Зинченко рассказал РИА Новости, что от остановки "осталась одна воронка". "В районе школы №7 было прямое попадание в остановочный павильон, от которого осталась одна воронка. Пострадало две женщины", - сказал он. По данным совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего при массированном обстреле Волновахи в понедельник утром пострадали 20 человек. Несколько из них в тяжелом состоянии эвакуированы в Донецк. Большая часть пострадавших находилась на гуманитарном складе, где утром должна была начаться выдача стройматериалов для восстановления частных домов и квартир. Пострадали грузчики склада и люди, стоявшие в очереди за стройматериалами. На 30% был уничтожен груз с новыми окнами для горожан.

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

https://ria.ru/20230606/kniga-1876541522.html

волноваха

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Воронка в Волновахе на месте остановки, в которую попала ракета HIMARS Большая воронка осталась в Волновахе на месте остановки, в которую попала ракета из американской РСЗО HIMARS. Осколки ранили двух женщин, ждавших автобус. Ракета пробила землю так глубоко, что повредила водопровод. 2023-06-19T21:38 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, волноваха, украина, донецк, вооруженные силы украины