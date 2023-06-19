https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879059240.html

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе - РИА Новости, 19.06.2023

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе

Украинские войска в понедельник утром обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:19

2023-06-19T09:19

2023-06-19T15:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волноваха

украина

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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное (Марьинский район) – населенный пункт Волноваха: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела пока не сообщается.

донецкая народная республика

волноваха

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, волноваха, украина