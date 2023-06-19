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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 19.06.2023 (обновлено: 15:38 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879059240.html
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе - РИА Новости, 19.06.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе
Украинские войска в понедельник утром обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:19
2023-06-19T15:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волноваха
украина
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное (Марьинский район) – населенный пункт Волноваха: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела пока не сообщается.
донецкая народная республика
волноваха
украина
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донецкая народная республика, волноваха, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Украина
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе

Украинские войска в понедельник утром выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное (Марьинский район) – населенный пункт Волноваха: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела пока не сообщается.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВолновахаУкраина
 
 
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