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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе - РИА Новости, 19.06.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе
Украинские войска в понедельник утром обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:19
2023-06-19T09:19
2023-06-19T15:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волноваха
украина
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное (Марьинский район) – населенный пункт Волноваха: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела пока не сообщается.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, волноваха, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Украина
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе
Украинские войска в понедельник утром выпустили десять ракет из РСЗО по Волновахе