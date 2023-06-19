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В Кремле заявили, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/voenkory-1879112911.html
В Кремле заявили, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами
В Кремле заявили, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами - РИА Новости, 19.06.2023
В Кремле заявили, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами и будет его продолжать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:33
2023-06-19T12:33
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами и будет его продолжать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент сам высоко ценит этот диалог с военкорами и будет его продолжать", - сказал он журналистам. Глава государства на прошлой неделе провел большую встречу с военными журналистами. "Это не первая встреча с военкорами, такие были и до этого. Это важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него множественные источники получения информации, вот один из таких источников - это его диалог с военкорами", - отметил Песков. Он подчеркнул, что это "был действительно весьма и весьма откровенный разговор".
https://ria.ru/20230618/putin-1878989477.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами

Песков заявил, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами и продолжит его

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами и будет его продолжать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сам высоко ценит этот диалог с военкорами и будет его продолжать", - сказал он журналистам. Глава государства на прошлой неделе провел большую встречу с военными журналистами.
"Это не первая встреча с военкорами, такие были и до этого. Это важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него множественные источники получения информации, вот один из таких источников - это его диалог с военкорами", - отметил Песков. Он подчеркнул, что это "был действительно весьма и весьма откровенный разговор".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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