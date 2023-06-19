https://ria.ru/20230619/voenkory-1879112911.html

В Кремле заявили, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами

В Кремле заявили, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами - РИА Новости, 19.06.2023

В Кремле заявили, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами

Президент России Владимир Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами и будет его продолжать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:33

2023-06-19T12:33

2023-06-19T12:33

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами и будет его продолжать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент сам высоко ценит этот диалог с военкорами и будет его продолжать", - сказал он журналистам. Глава государства на прошлой неделе провел большую встречу с военными журналистами. "Это не первая встреча с военкорами, такие были и до этого. Это важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него множественные источники получения информации, вот один из таких источников - это его диалог с военкорами", - отметил Песков. Он подчеркнул, что это "был действительно весьма и весьма откровенный разговор".

https://ria.ru/20230618/putin-1878989477.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, ситуация в днр и лнр